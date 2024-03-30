Xiaomi SU7: Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor

Teknoloji

Xiaomi kısa süre önce ilk elektrikli otomobili SU7 modelini piyasaya sürdü. İlk aşamada Çin'de satılacak olan araç, fiyatı ve dikkat çeken teknolojisiyle merak uyandırdı. Bu kapsamda Xiaomi de ortaya çıkan çok sorulan soruları ele aldı.

Xiaomi SU7 şimdilik Çin'e özel olacak

Xiaomi, yakın zamanda Çin'de 28 şehirdeki 59 mağazaya SU7 sevkiyatlarını başlattı ve araçlar mağazalarda yerini aldı. Bu kapsamda şirket, Çin'deki kullanıcıların soruları hakkında bilgi almak için mağazalarını ziyaret etmelerini öneriyor

Şirket, SU7 için şimdilik yurt dışı planlarına sahip değil. Bu da ilk elektrikli otomobilin Çin'e özel bir model olacağı anlamına geliyor. Ancak otomobil endüstrisine milyonlarca dolar yatırım yaptığı düşünülürse, Xiaomi'nin global pazara gelmek istediğini de söyleyebiliriz.

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Fiyat/performans odaklı olan Xiaomi SU7 modeli, 3 farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Standart modelde 73.6 kWh BYD LFP Blade batarya bulunuyor. 700km menzile sahip olan standart model, tek motor ile 220kW güç, 400Nm tork üretebiliyor.

Xiaomi SU7 fiyat listesi ise şu şekilde;

SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)

SU Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Şirket, SU7'nin satışa çıkmasının ilk 7 dakikasında 20 bin ve ilk yarım saatte ise 50 bin aracın ön sipariş kapsamında satıldığını açıkladı. Teslimatların Nisan ayı itibarıyla başlayacağını düşünürsek, bu rakamlar oldukça etkileyici.