Xiaomi kısa süre önce ilk elektrikli otomobili SU7 modelini piyasaya sürdü. İlk aşamada Çin'de satılacak olan araç, fiyatı ve dikkat çeken teknolojisiyle merak uyandırdı. Bu kapsamda Xiaomi de ortaya çıkan çok sorulan soruları ele aldı.
Xiaomi SU7 şimdilik Çin'e özel olacak
Xiaomi, yakın zamanda Çin'de 28 şehirdeki 59 mağazaya SU7 sevkiyatlarını başlattı ve araçlar mağazalarda yerini aldı. Bu kapsamda şirket, Çin'deki kullanıcıların soruları hakkında bilgi almak için mağazalarını ziyaret etmelerini öneriyor
Şirket, SU7 için şimdilik yurt dışı planlarına sahip değil. Bu da ilk elektrikli otomobilin Çin'e özel bir model olacağı anlamına geliyor. Ancak otomobil endüstrisine milyonlarca dolar yatırım yaptığı düşünülürse, Xiaomi'nin global pazara gelmek istediğini de söyleyebiliriz.
132213122
Fiyat/performans odaklı olan Xiaomi SU7 modeli, 3 farklı varyant ile karşımıza çıkıyor. Standart modelde 73.6 kWh BYD LFP Blade batarya bulunuyor. 700km menzile sahip olan standart model, tek motor ile 220kW güç, 400Nm tork üretebiliyor.
Xiaomi SU7 fiyat listesi ise şu şekilde;
SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)
SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)
SU Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)
Şirket, SU7'nin satışa çıkmasının ilk 7 dakikasında 20 bin ve ilk yarım saatte ise 50 bin aracın ön sipariş kapsamında satıldığını açıkladı. Teslimatların Nisan ayı itibarıyla başlayacağını düşünürsek, bu rakamlar oldukça etkileyici.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi SU7: Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor - Son Dakika
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor.
Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
AMD, oyunlardaki grafik çözünürlüğünü iyileştiren Fidelity FX teknolojisi için yapay zeka desteği vermeye başlayacak. Bu yenilikle birlikte, teknolojinin daha verimli ve performanslı çalışması bekleniyor. Ayrıca, yeni nesil konsollardaki grafik kalitesinin de artması öngörülüyor.
CD Projekt'in ortak CEO'su Michal Nowakowski, şirketin popüler oyunlarının mobil portlarını üçüncü taraf geliştiricilere lisanslama olasılığını değerlendirdiklerini doğruladı. Bu karar, şirketin mobil oyun pazarına genişlemek istediğine dair güçlü bir işaret olarak kabul ediliyor.
Google'ın müzik yayın servisi olan YouTube Music, masaüstü web sitesindeki çevrimdışı müzik indirme özelliğini sonunda kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bu beklenen özellik, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan şarkıları ve çalma listelerini dinlemelerine imkan tanıyacak.
Felo TOOZ, dünyanın en büyük elektrikli motosikleti olarak tanıtıldı. Araç, tek seferlik şarj ile 720 kilometre yol gidebiliyor ve 125 mph maksimum hızlanma seviyesine sahip. Ayrıca yüksek multimedya kapasitesi, tatmin edici navigasyon imkanı ve kapsamlı hoparlör sistemi gibi özelliklere sahip olan Felo TOOZ, büyük bir bataryaya ve 12 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ayrıca güvenlik kapasitesi ve hızlı şarj sistemi ile dikkat çekiyor. Sizce Felo TOOZ iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Elektrik motosikletlere sıcak bakıyor musunuz? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.
The Sims 5 haritası, Reddit'te sızdırıldı ve görünüşe göre The Sims 3'ün sevilen özelliği geri geliyor. İşte detaylar!
ABD Meclisi, resmi cihazlarında Microsoft'un Copilot yapay zeka asistanını kullanımını yasakladı. Güvenlik endişeleri nedeniyle Kongre personeline Copilot kullanımı resmen yasaklandı. Ancak, kişisel cihazlarda kullanımına kısıtlama getirilmedi. Meclis, daha önce ChatGPT gibi yapay zeka asistanlarının kullanımına sınırlama getirmişti. Microsoft, hükümet kullanıcıları için daha güvenli araçlar ve hizmetler sunma yolunda ilerliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?