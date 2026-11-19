Rus teknoloji şirketi Yandex, insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından erişim sorunları yaşanan bulut depolama hizmeti Yandex Disk'teki verilerin yüzde 99,55'ine erişimin yeniden sağlandığını bildirdi.

Yandexten yapılan açıklamada, şirket mühendislerinin hizmetteki sorunları gidermek için yürüttüğü çalışmalarda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Yandex Disk'teki verilerin yüzde 99,55'ine yeniden erişim sağlandığı, mobil cihazlardan otomatik fotoğraf yükleme, dosya ve klasörleri indirme ile video oynatma dahil tüm temel işlevlerin tekrar çalışmaya başladığı ifade edildi.

Şirketin, hizmetin istikrarlı çalışmasını sağlamak amacıyla bilgi işlem kaynaklarını Rusya'nın farklı bölgelerindeki yeni merkezlere dağıtmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Rusya'da 8-11 Ekim'de düzenlenen İHA saldırılarında, Yandexin Ryazan bölgesindeki Sasovo'da bulunan veri merkezi ile Kaluga ve Vladimir'deki üç veri merkezi zarar görmüştü.

Saldırılar nedeniyle Yandex'in bulut hizmetlerinde erişim sorunları yaşanırken şirket, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, Yandex Cloud'daki müşteri verilerinin yüzde 97,16'sına erişimin yeniden sağlandığını bildirmişti.

Şirket, Yandex Cloud'daki verilerin kalan yüzde 2,84'lük bölümünün ise ekipmanlardaki ağır hasar ve yedeklerinin bulunmaması nedeniyle kurtarılamayacağını açıklamıştı.