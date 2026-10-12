Yandex Go aksaklığı Kazakistan'da 36 saattir sürüyor, şirket saldırıyı doğrulamadı

Rusya'da Yandex'e ait veri merkezine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından Kazakistan'da Yandex Go'nun taksi ve teslimat hizmetlerinde başlayan teknik aksaklıklar 36 saattir devam ediyor. Kullanıcılar, taksi şoförleri ve kuryeler hizmetlere erişimde sorun yaşıyor.

Rusya'nın Vladimir kentindeki Yandex veri merkezine Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece saatlerinde İHA saldırısına uğradı. Saldırıda merkezin altyapısı hasar görürken faaliyetler tamamen durduruldu. Olayda yaralanan olmadı. Saldırının ardından Kazakistan'da Yandex Go'nun taksi ve teslimat hizmetlerinde geniş çaplı aksaklıklar yaşandı. Kullanıcılar taksi ve teslimat siparişi vermekte güçlük çekerken, şoförler ve kuryeler de uygulamaya erişimde sorunlarla karşılaştı. Hizmetlerdeki aksaklıkların 36 saattir sürdüğü belirtildi.

Yandex Go'dan teknik aksaklıklara ilişkin açıklama

Yandex Go Kazakistan basın servisinden yapılan açıklamada, bazı hizmetlerin hatalı çalıştığı veya geçici olarak kullanılamadığı doğrulandı. Teknik ekiplerin sorunu gidermek için çalıştığı belirtilirken, hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin kesin bir süre verilmedi.

Şirket, dijital hizmetlerin farklı ülkelerde bulunan sunucular üzerinden çalışan dağıtık bir altyapıya sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle bir ülkede meydana gelen teknik sorunun diğer ülkelerdeki hizmetleri de etkileyebildiği ifade edildi. Ancak şirket, Kazakistan'daki kesintinin doğrudan Rusya'daki saldırıdan kaynaklandığını doğrulamadı.

Kazakistan hükümeti devreye girdi

Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı, ülkedeki kullanıcıların kişisel verilerini barındıran sunucuların Kazakistan'da bulunduğunu ve normal şekilde çalıştığını açıkladı. Ancak, taksi ve teslimat hizmetleri için kullanılan bazı temel teknolojik bileşenlerin Kazakistan dışında bulunduğu kaydedilen bakanlık açıklamasında, hizmetlerin yeniden sağlanması amacıyla Yandex ve yerel altyapı kuruluşlarıyla koordinasyon halinde çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Yandex hizmetlerindeki aksaklıkların Kazakistan'ın yanı sıra Rusya, Belarus ve Ermenistan'da da görüldüğü belirtildi.