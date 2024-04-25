Yeni Elektrikli Mini Aceman Modeli Yakında Piyasaya Çıkıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Yeni Elektrikli Mini Aceman Modeli Yakında Piyasaya Çıkıyor

Yeni Elektrikli Mini Aceman Modeli Yakında Piyasaya Çıkıyor

Yeni elektrikli Mini Aceman modeli, yakın zamanda Çin pazarında satışa sunulacak ve ilerleyen dönemde farklı ülkelerde de satılması bekleniyor. Genç nesillere hitap eden aracın, iyi bir satış başarısı elde etmesi öngörülüyor. Modelin özellikleri ve motor gücü hakkında detaylar da verildi.

25.04.2024 17:09
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Ortaya çıkan son bilgiler, yeni elektrikli Mini Aceman modelinin yakın zamanda karşımıza çıkacağını gösteriyor. Tamamen elektrikli olacağının sık sık altı çizilen araç, şu an için yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak. Ancak aracın önümüzdeki dönemde birçok farklı ülkede de resmi olarak satılması bekleniyor. Yenilikçi dizaynı ile birlikte özellikle genç nesillere hitap edeceği söylenen modelin, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalayacağı öngörülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Elektrikli Mini Aceman yakında piyasaya çıkıyor

4075 x 1754 x 1495 boyutlarıyla dikkat çeken Mini Aceman, emsallerine göre biraz daha geniş ve büyük bir yapıya sahip. Fakat araç bu boyutu sayesinde tam 300 litreye varan bir bagaj hacmi ve 5 kişilik oturma kapasitesi sağlıyor.

Essential, Classic, Favoured ve JCW olmak üzere gittikçe premium özellikler kazanan 4 farklı donanım seviyesi ile birlikte gelen model, her seviye için farklı fonksiyonlar sunacak. Sportif ve atik çizgileriyle oldukça modern bir tasarıma sahip olan araç, yeni nesil LED farları ve özel tasarım tamponlarıyla dikkat çekiyor.

Yeni Elektrikli Mini Aceman Modeli Yakında Piyasaya Çıkıyor

Motor tarafında ise Aceman E versiyonu 135 kW'lik bir güç kapasitesi ve 290 Nm tork sunan bir elektrikli motorla birlikte geliyor. Aceman SE de 160 kW ve 330 Nm tork değerlerine sahip. Modellerin maksimum menzilinin ise 300 km ile 400 km arasında değiştiği söyleniyor.

İç tasarımda klasik MINI dizaynına sahip olan model, yeni nesil bir multimedya ekranı ile birlikte geliyor. Aracın resmi fiyatı hakkında ise henüz kesin bir bilgi yok. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Elektrikli otomobil şarj istasyonları için ikinci zam!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MINI yeni aracı ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç MINImarka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yeni Elektrikli Mini Aceman Modeli Yakında Piyasaya Çıkıyor - Son Dakika

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