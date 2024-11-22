Talepleri reddedilmişti! Muhtarlardan Soylu\'ya cevap geldi

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Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Muhtarları ilgilendiren birçok konunun ele alındığı programda Selami Aykut, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin devreye girmesinin ardından vatandaş ile Muhtarların arasındaki bağın koptuğunu dile getirdi.

"MUHTARIN VATANDAŞ İLE BAĞI KOPTU"

"Bir yönüyle devleti bir yönüyle milleti temsil eden muhtarlık kurumunun mahalle ve köy içerisinde devletin temsilcisi olma noktasında gayret gösteren bir makam. Bu 5490 adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra Nüfus müdürlüklerinde e-devlet üzerinden adres kayıtları yaparak muhtarları uğrak noktasından dışarı doğru aktarılmaya başlandı. Yani internet üzerinden kayıtlar yapılıyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra insanların muhtarlarla bağı koptu. Muhtarlar mahalle ve köy içerisinde asayişi sağlayan bir yapıdır."

"İZMİR'DEKİ AİLE İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER YAPILDI"

Sunucu Abdurrahman Yazıcı, Selami Aykut'a İzmir'de bir evde 5 çocuğun evin içinde yanarak hayatını kaybettiği olayda muhtarın rolunün ne olduğunu, facianın önlenmesi adına yapılabilecek bir şeyin olup olmadığını sordu. Aykut, "Asgari ücretle ödenek alan ve bu ücretle mahallesine hizmet vermeye çalışan, devletimizin en alt kademedeki biriminden daha az ödenekle hizmet sağlayan bir görev icra ediyoruz. Muhtarlık kurumu İzmir'de bu aileye yardım ulaştırıldı ve ailenin durumuyla ilgili yetkili makamlara sürekli bilgi veren makamdı. Sosyal Hizmetler ile çocukları aileden alma talebinde bulunuldu. Mahalle içerisinde bu tür olayların çoğunu muhtarlarımız reklamını yapmadan çözüyor" değerlendirmesinde bulundu.

YEŞİL PASAPORT TALEPLERİ REDDEDİLEN MUHTARLARDAN SOYLU'YA CEVAP

Sunucu Abdurrahman Yazıcı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun muhtarlara yeşil pasaport verilmesine gerek olmadığına ilişkin açıklamasını hatırlattı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut şöyle konuştu: Biz zaman zaman resmi yazışmalarla talepte bulunduk. Muhtarlarımız normalde belediyelerimi yurtdışında bir program yaptıklarında gri pasaportla muhtarlarımızı gönderme imkanı vardı. Biz, yerel yönetimin ilk basamağı olan muhtarlık kurumu olarak yereli en iyi yaşayan, yerele doğrudan dokunan, yerelde insanlarla direkt hasbihalleşen bir makamda görev yaptığımızdan dolayı bizim bu yerelde görev yapan muhtarlarımızın dış ülkelerdeki yerel yönetim anlayışıyla yapmış oldukları programlarda, ziyaretlerde muhtarların da dahil edilmesini hep dile getirdik. Bizler hiç olmazsa dedik ki 3 dönem muhtarlık görevini sorunsuz ve sıkıntısız tamamlamış olan muhtarlarımıza bir yeşil pasaport hakkı sağlanmasını kendilerinden rica ettik. Bizim "yeni seçilmiş bir muhtara yeşil pasaport verilsin" şeklinde bir talebimiz yok.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM'de görüşmeleri devam eden Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı. Muhtarların özlük haklarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yaptıklarını, maaşlarını asgari ücretle eşitlendirdiklerini belirten Soylu, daha önce sosyal güvenlik primlerinin ödenmediğini, yaptıkları düzenleme ile sosyal güvenlik primlerini de ödemeye başladıklarını kaydetti.

"SINIRI AŞARSAK TÜRKİYE PROBLEMLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Süleyman Soylu açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu; "Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek ve diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Elbette ki daha önce verilmiş bir hak kamu memurlarına var ama muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok. Bir de başka bir şey daha var, bunu hepimiz biliyoruz yani bu yeşil pasaportun talebi belli, daha doğrusu Türkiye'ye ayrılan miktar belli, nerede kullanılacağı belli; bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz. Bunun yanı sıra, elbette ki muhtarlarımızın çok ciddi katkıları var. Bu katkılarını da kendi mahallelerinde devam ettirmeye çalışacaklar."