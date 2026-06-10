İshak Paşa Sarayı'na Bayram Ziyareti - Son Dakika
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İshak Paşa Sarayı'na Bayram Ziyareti

İshak Paşa Sarayı\'na Bayram Ziyareti
10.06.2026 09:48
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İshak Paşa Sarayı, bayramda 25 bin ziyaretçiyi ağırladı; otlar çıktı, temizlik talebi var.

TÜRKİYE'nin önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, bayram tatilinde 25 bin kişiyi ağırladı.

Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerinde hakim bir tepede bulunan İshak Paşa Sarayı, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan önemli eserler arasında yer alıyor. 2000 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kurban Bayramı tatili süresince tarihi yapıyı 25 bin 330 kişi ziyaret ederken, yeşilin farklı tonların içerisindeki manzara turistler tarafından görüntülendi. Dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip olan sarayın karakteristik kırmızı taşlı ana kubbesinde otlar çıktığı görüldü. Ziyaretçiler, özellikle yüksek noktalardan çekilen fotoğraflarda görülen otların temizlenmesini istedi.

Kaynak: DHA

İshak Paşa Sarayı, Kültür Sanat, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm İshak Paşa Sarayı'na Bayram Ziyareti - Son Dakika

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