Ağrı Tutak'ta güvenlik tedbirleri Vali Bozkurt'un katıldığı toplantıda ele alındı - Son Dakika
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Ağrı Tutak'ta güvenlik tedbirleri Vali Bozkurt'un katıldığı toplantıda ele alındı

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Ağrı Tutak\'ta güvenlik tedbirleri Vali Bozkurt\'un katıldığı toplantıda ele alındı
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Ağrı'da Vali Önder Bozkurt'un katıldığı toplantıda güvenlik ve asayiş hizmetleri ile okul, yurt ve çocuk güvenliği ele alındı. Bozkurt, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içinde sürdürüleceğini belirtti.


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Toplantıda, ilimiz genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, mevcut çalışmalar ile önümüzdeki dönemde alınması planlanan tedbirler ele alındı. Kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem başlıkları arasında; okul, üniversite ve yurt güvenliği, çocuk ve gençlerin korunması, eğitim ortamlarının güvenli ve huzurlu şekilde sürdürülmesi ile eğitim kurumları çevresinde alınan güvenlik tedbirleri yer aldı.

Ağrı Tutak'ta güvenlik tedbirleri Vali Bozkurt'un katıldığı toplantıda ele alındı

Bunun yanı sıra sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar, siber suçlarla mücadele, sınır güvenliği, gümrük ve ticaret güvenliği ile göç yönetimi konuları da kapsamlı şekilde değerlendirildi. İlimizin sınır güvenliği ve geçiş noktalarında yürütülen çalışmaların yanı sıra, ilgili kurumların sorumluluk alanlarına giren konularda alınacak tedbirler görüşüldü.

Valimiz Sayın Önder BOZKURT, toplantıda yaptığı değerlendirmelerde; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, ilimiz genelinde güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, risklerin önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik çalışmalar ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürülecek.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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