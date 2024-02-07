Fransız belediye çalışanı Richard Plaud, 8 yıl boyunca 700.000 adet kibrit kullanarak 7 metrelik bir Eyfel Kulesi maketi inşa etti. Ancak, satın alınamayan bir markaya ait kibrit çöplerini kullandığı için Guinness Dünya Rekorları girişi reddedildi. Plaud, 706.900 kibritin ticari olarak bulunmadığını ve orijinal formundan çok farklı bir hale getirildiğini belirten Guinness Dünya Rekorları yetkililerine karşı isyan etti. 2015 yılında başladığı projeye yaklaşık 4.200 saat harcadı.
Fransız bir belediye çalışanı olan Richard Plaud, 8 yıl boyunca 700.000 adet kibrit kullanarak 7 metrelik bir Eyfel Kulesi maketi inşa etti. Ancak,mağazalardan satın alınamayan bir markaya ait kibrit çöplerini kullandığı için Guinness Dünya Rekorları girişi reddedildi.
47 yaşındaki Plaud, Guinness Dünya Rekorları yetkililerinin maketi görmeden verdikleri kararla bütün hayallerini yıktıklarını söyledi.
Kuruluş, Plaud'un kullandığı 706.900 kibritin ticari olarak bulunmadığını ve orijinal formundan çok farklı bir hale getirildiğini belirtti. Bu nedenle, rekor denemesinin kabul edilemeyeceğini duyurdu.
Belediye çalışanı olan Plaud,projesinin rekor kırmak için engellendiğine karşı isyan etti. "Bu karar hayal kırıklığı,ve anlaşılması güç bir durum," diye yakındı. Plaud, Guinness'in kendisini kabul edeceklerini umuyordu ancak reddedilince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sosyal medyada yaptığı öfke dolu paylaşımda, "Birbirine yapıştırılmış 706.900 kibritin kibrit olmadığını nasıl açıklıyorsunuz?" diye sordu.
Plaud, Flam'Up adlı Fransız kibrit üreticisinden başsız kibritlerle dolu büyük kutular sağlamasını istemişti. 2015 yılında başladığı projeye yaklaşık 4.200 saat harcadı.
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Son Dakika › Yaşam › 700.000 kibrit çöpü kullanarak yaptığı 7 metrelik Eyfel Kulesi maketi, bir hatası yüzünden Guinness Dünya Rekorlar kitabına giremedi - Son Dakika
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