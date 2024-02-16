Canlı yayında mide bulandıran itiraf: Kocamın abisiyle birlikte oldum

Yaşam

Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Yeni Baştan' programına yüzüne maske takarak çıkan Gönül isimli bir kadın, anlattıklarıyla adeta ekran başındakileri şoke etti.

"EŞİM ASKERDEYDİ, BEN DE BOŞLUKTAYDIM"

Kocasını askerdeyken kayınbiraderiyle aldattığını itiraf eden kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim. Bunu söylemek çok zor geliyor bana...Herkes beni yargılayacak ve eleştirecek. Ama dayanamıyorum artık" şeklinde konuştu.

"ÇOCUK KAYINBİRADERİMDEN OLABİLİR"

İtiraflarını bir adım daha öteye taşıyarak ilk çocuğunun da kayınbiraderinden olabileceğini belirten kadın, "O dönem eşimle de kayınbiraderimle de bir ilişkim olmuştu. Eltimle altlı üstlü oturuyoruz. Eşimle aram iyi değilken Orhan'dan ilgi gördüm. Hem eşimle hem de Orhan ile bir ilişkim oldu evlenmeden önce... " ifadelerine yer verdi.