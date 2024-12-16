Hatay\'da Toplu Konut Sahasında Kaya Mezarları Bulundu

Yaşam

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, toplu konut çalışma sahasında kaya mezarlar ortaya çıktı.

İlçedeki Pirinçlik Mahallesi'nde yapılan toplu konut çalışma sahasında işçiler kazı yaparken kaya mezarlara rastladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kaya mezar odalarının içerisinde lahitler ve seramik kaplar buldu. Jandarmanın bildirmesi üzerine şantiyeye Müze Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekipler, lahit mezarları müzeye nakletmek için kazı çalışması başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,