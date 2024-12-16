İstanbul Ataşehir'de ünlü bir kafenin şubesinde gelen hesap müşterileri şoke etti. Sosyal medyada adisyon paylaşımları yapan bir sayfadan hesap adisyonunun paylaşılması kullanıcıları ikiye böldü.
Tanesi 95 liraya gelen 8 çaylık hesaba ödenen 760 lira, bir çayın maliyetini sorgulattı. Sosyal medyada o hesabın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Kimi kullanıcılar gelen hesabı normal bulurken, kimisi de "İpin ucu kaçtı" ifadelerini kullanarak ödenen hesabı pahalı buldu.
Yorum yazan kullanıcıların çoğunluğunu hesabı yüksek bulanlar oluşturdu. Kullanıcılar, bilindik bir çay markasının 3 paketten oluşan 3 kiloluk çayının ortalama 590 liradan satılmasını örnek göstererek çay hesabına tepki gösterdi.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı - Son Dakika
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