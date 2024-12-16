İstanbul\'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı

Yaşam

İstanbul Ataşehir'de ünlü bir kafenin şubesinde gelen hesap müşterileri şoke etti. Sosyal medyada adisyon paylaşımları yapan bir sayfadan hesap adisyonunun paylaşılması kullanıcıları ikiye böldü.

8 TANE ÇAY 760 LİRA

Tanesi 95 liraya gelen 8 çaylık hesaba ödenen 760 lira, bir çayın maliyetini sorgulattı. Sosyal medyada o hesabın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Kimi kullanıcılar gelen hesabı normal bulurken, kimisi de "İpin ucu kaçtı" ifadelerini kullanarak ödenen hesabı pahalı buldu.

3 KİLO ÇAY DAHA UCUZ

Yorum yazan kullanıcıların çoğunluğunu hesabı yüksek bulanlar oluşturdu. Kullanıcılar, bilindik bir çay markasının 3 paketten oluşan 3 kiloluk çayının ortalama 590 liradan satılmasını örnek göstererek çay hesabına tepki gösterdi.