İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı

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İstanbul Ataşehir'deki bir kafede çaya ödenen para sosyal medyada çok konuşuldu. 8 tane çaya 760 liranın ödendiği fişin paylaşılması, ''İpin ucu kaçtı'' dedirtti.

16.12.2024 10:07  Güncelleme: 21:52
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İstanbul Ataşehir'de ünlü bir kafenin şubesinde gelen hesap müşterileri şoke etti. Sosyal medyada adisyon paylaşımları yapan bir sayfadan hesap adisyonunun paylaşılması kullanıcıları ikiye böldü.

8 TANE ÇAY 760 LİRA

Tanesi 95 liraya gelen 8 çaylık hesaba ödenen 760 lira, bir çayın maliyetini sorgulattı. Sosyal medyada o hesabın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Kimi kullanıcılar gelen hesabı normal bulurken, kimisi de "İpin ucu kaçtı" ifadelerini kullanarak ödenen hesabı pahalı buldu.

İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı

3 KİLO ÇAY DAHA UCUZ

Yorum yazan kullanıcıların çoğunluğunu hesabı yüksek bulanlar oluşturdu. Kullanıcılar, bilindik bir çay markasının 3 paketten oluşan 3 kiloluk çayının ortalama 590 liradan satılmasını örnek göstererek çay hesabına tepki gösterdi.

İstanbul\'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı

Ataşehir, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Yusuf Yücel:
    Ne olmasını bekliyordunuz? istanbulda kafede çay 100 lira gayet normal. maliyeti var işçisi var vergisi var elektrik suyu var eee kar etmesinmi bu adam? en azından namusuyla kazanıyor. Borsa gibi milleti soymuyor. 28 162 Yanıtla
  • Mustafa Açıkgöz:
    değerli arkadaşlarım lütfen gitmeyelim 10 gün kimse gitmesin bu tür yerlere 11gün inanın yüzde yüz herşey düşer yazık ne ara buhale geldik herkes kendinden başkasını düşünmez oldu 126 5 Yanıtla
  • ömer duman:
    gitmeyin. gidip içiyorsaniz ağlamayın 113 7 Yanıtla
  • Bayram Demirkan:
    bizde 8 çay 160 tl bekleriz?? 56 38 Yanıtla
  • Mahmut ARSLAN:
    orası cafe lüks mekan o kadar işletme personel gideri var o fiyata vermek zorunda öyleyse manzaralı yerde oturmasın evinde çayını içsin o işlemenin giderinide sorun bir 21 63 Yanıtla
  • ferhat eser:
    işletmeyi mühürleyip derhal kapatın 63 14 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    gidip içmesinler ozaman kardeşim adam intihar ediyor sonrada arabalar çok hızlı gidiyor misali diyor 49 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    toplumumuz malesef protosto yu sadece devlete karşı eylemlerde kullaniyor.ideoloji gözetmeksizin,vatandaşın aleyhine olan, örneğin, et ürünleri, manav ürünleri bakliyat vb.herşeyi, almamak suretiyle protosto etmek.15 gün et, sebze meyve almayın, ellerinde patlasın bakalım zam yaparlarmı. 44 1 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    oraya gitmeyelim buraya gitmeyelim evden çıkmayalım biraz insaf. 15 27 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    asgari ücret 17002 devam 23 10 Yanıtla
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