Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı
21.05.2025 15:56
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Türk sanat müziğinin sevilen sesi 66 yaşındaki Muazzez Ersoy, yıllara meydan okuyan güzelliğini ve sağlığını nasıl koruduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı, ''Günde yalnızca bir kez yemek yiyorum. Artık midem beş öğünü almıyor. Bir de hiç alkol kullanmam,'' sözleriyle dikkat çekti.

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, yıllardır koruduğu fit görüntüsünün sırrını açıkladı. Uzun süredir 38 beden giydiği bilinen Ersoy, sağlıklı yaşam tarzıyla bir kez daha gündeme geldi. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada dikkat çeken yaşam tarzını şu sözlerle dile getirdi: "Günde sadece bir kez yemek yiyorum. Şimdi istesem de beş öğün yiyemem, midem almıyor. Bir de alkolüm yok."

Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Ersoy'un bu ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sanatçının disiplinli yaşam tarzı bir kez daha hayranlık uyandırdı.

Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Muazzez Ersoy, Kültür Sanat, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Piyasada çalışan işçi olsaydın günde tek öğünle yaşayabilirmiydin acaba. 6 0 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Alkol her kötülüğün anasıdır zaten. Yaşlanmanın da bir numaralı maddesi alkol almaktır. 5 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Fotoshop hileleri.Siz bide bunu yakından görün bakalım.Ben daha gençmişim dersiniz. 3 1 Yanıtla
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