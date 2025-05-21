Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, yıllardır koruduğu fit görüntüsünün sırrını açıkladı. Uzun süredir 38 beden giydiği bilinen Ersoy, sağlıklı yaşam tarzıyla bir kez daha gündeme geldi. Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamada dikkat çeken yaşam tarzını şu sözlerle dile getirdi: "Günde sadece bir kez yemek yiyorum. Şimdi istesem de beş öğün yiyemem, midem almıyor. Bir de alkolüm yok."

Ersoy'un bu ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sanatçının disiplinli yaşam tarzı bir kez daha hayranlık uyandırdı.