Türkiye müzik tarihinde arabesk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hakkı Bulut, son dönemde derneklerin düzenlediği piknik organizasyonlarında sahne almasıyla dikkat çekti. Bir zamanlar büyük konser salonlarını dolduran ünlü sanatçıyı, piknik etkinliğinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Organizasyona katılan bazı vatandaşlar, Hakkı Bulut'un sahnede olduğunu görünce "Nereden nereye", "Keşke bazı insanlar hiç yaslanmasa", "Bugün de Hakkı Bulut için üzüldük" şeklinde yorumlar yaptı.
1945 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğan sanatçı, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. 1970'lerde çıkardığı plaklarla geniş kitlelere ulaştı ve kısa sürede arabesk müziğin güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.
Özellikle "İkimizin Yerine", "Ben Buyum", "Seven Kıskanır" gibi eserleriyle milyonlara hitap eden Hakkı Bulut, halkın duygularını birebir yansıtan sözleri ve içten yorumu sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazandı. Onun müziği, aşk acısı, yoksulluk, vefa ve kader gibi temaları derinlemesine işledi.
Hakkı Bulut, şöhretin zirvesinde olduğu dönemlerde dahi halktan kopmayan, mütevazı duruşunu koruyan bir sanatçı olarak anıldı. Arabesk müzik yıllar içinde değişse de onun şarkıları hâlâ düğünlerde, radyolarda, nostalji listelerinde kendine yer buluyor.
Hakkı Bulut'u bir efsane yapan en önemli unsur, müziğinde samimiyeti kaybetmeden halkın sesi olabilmesidir. Kendi tarzına sadık kalışı ve yıllar geçse de duygulara dokunmayı sürdürebilmesi, onu unutulmazlar arasına yerleştirdi.
Son Dakika › Yaşam › Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor - Son Dakika
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