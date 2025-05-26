Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Haberin Videosunu İzleyin
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
26.05.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
Haber Videosu

Türkiye müzik tarihinde arabesk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hakkı Bulut, şimdilerde derneklerin düzenlediği piknik organizasyonlarında boy göstermeye başladı. Ünlü sanatçıyı derneğin piknik organizasyonunda görenler ''Nereden nereye'' demeden edemedi.

Türkiye müzik tarihinde arabesk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hakkı Bulut, son dönemde derneklerin düzenlediği piknik organizasyonlarında sahne almasıyla dikkat çekti. Bir zamanlar büyük konser salonlarını dolduran ünlü sanatçıyı, piknik etkinliğinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BUGÜN DE HAKKI BULUT İÇİN ÜZÜLDÜK"

Organizasyona katılan bazı vatandaşlar, Hakkı Bulut'un sahnede olduğunu görünce "Nereden nereye", "Keşke bazı insanlar hiç yaslanmasa", "Bugün de Hakkı Bulut için üzüldük" şeklinde yorumlar yaptı.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

HAKKI BULUT KİMDİR?

1945 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğan sanatçı, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. 1970'lerde çıkardığı plaklarla geniş kitlelere ulaştı ve kısa sürede arabesk müziğin güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

ARABESKİN DİLİYLE HALKIN SESİ OLDU

Özellikle "İkimizin Yerine", "Ben Buyum", "Seven Kıskanır" gibi eserleriyle milyonlara hitap eden Hakkı Bulut, halkın duygularını birebir yansıtan sözleri ve içten yorumu sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazandı. Onun müziği, aşk acısı, yoksulluk, vefa ve kader gibi temaları derinlemesine işledi.

SAHİCİ, SAMİMİ VE SADIK

Hakkı Bulut, şöhretin zirvesinde olduğu dönemlerde dahi halktan kopmayan, mütevazı duruşunu koruyan bir sanatçı olarak anıldı. Arabesk müzik yıllar içinde değişse de onun şarkıları hâlâ düğünlerde, radyolarda, nostalji listelerinde kendine yer buluyor.

EFSANELEŞMESİNİN SIRRI

Hakkı Bulut'u bir efsane yapan en önemli unsur, müziğinde samimiyeti kaybetmeden halkın sesi olabilmesidir. Kendi tarzına sadık kalışı ve yıllar geçse de duygulara dokunmayı sürdürebilmesi, onu unutulmazlar arasına yerleştirdi.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Kültür Sanat, Hakkı Bulut, Magazin, Türkiye, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • babasultan:
    Boş konuşmayın adam kendisi sade bir hayat seçti, bugün Hakkı Bulut konser verecek olsun en az 100.000 kişi gider.. 48 14 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    ne var burda ha dernek ha başka yer önemli olan topluma insanlara keyif vermesi insanları mutlu etmeli sonuçta ordakilerde insan kavak ağacı değil 42 4 Yanıtla
  • 22041980:
    kuşbeyinli admin bu kişi iş seçmez iyi kötü tüm etkinliklere katılan değerli bir sanatçıdır.Otur kendi haline üzül 13 1 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    Ne var bunda adam düşmüş mü oluyor bu şekilde. Adamın besteleyip verdiği şarkılardan 7 sülalesine yetecek kadar serveti vardır emin olun. Hakkı baba gerek kişiliği gerek karakteriyle candır. Bugün konser verecek olsa ortalık yıkılır. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor
Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
DEM Partili Bakırhan’dan Mehmet Uçum’a “siyasi tutsak“ tepkisi DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular 12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
09:31
Trump: Putin gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor
Trump: Putin gereksiz yere çok sayıda insanı öldürüyor
08:24
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
17:05
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
17:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
16:49
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
16:39
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor
Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 10:46:22. #7.13#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.