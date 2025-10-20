Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, kitap imza gününde kendisine tekmil vererek gelen bir okuyucusuna esprili bir dille karşılık verdi. Pamukoğlu, askeri selamla önünde hazır ol vaziyetine geçen hayranına gülerek, "Ya oğlum dağda mıyız, ne yapıyorsun ya?" diyerek takıldı.
Son Dakika › Yaşam › Osman Pamukoğlu'nu şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)