Osman Pamukoğlu'nu şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Osman Pamukoğlu'nu şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Haberin Videosunu İzleyin
20.10.2025 10:20  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osman Pamukoğlu\'nu şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?
Haber Videosu

Osman Pamukoğlu, imza gününde kendisine tekmil vererek gelen okuyucusuna ''Ya oğlum dağda mıyız, ne yapıyorsun ya?'' diyerek esprili bir tepki verdi.

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, kitap imza gününde kendisine tekmil vererek gelen bir okuyucusuna esprili bir dille karşılık verdi. Pamukoğlu, askeri selamla önünde hazır ol vaziyetine geçen hayranına gülerek, "Ya oğlum dağda mıyız, ne yapıyorsun ya?" diyerek takıldı.

Osman Pamukoğlu, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Osman Pamukoğlu'nu şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yr22tqr29y:
    bir ara özdil bardı yazıp kakalıyordu kemalşst saftriklerine. şimdide bu çıktı reklam kokan hareketler bunlar osman yemezler. ne yapsın sallayan yok bir şekilde haber olmalıki üç beş kandile yağ damlasın 20 55 Yanıtla
  • Murat Aslan:
    Postal yalamayı bu kadar seven bir millet yoktur 13 38 Yanıtla
  • SIDDIK ÇETİN:
    Şapka olmadan elle Selam verilmez hata 1 25 5 Yanıtla
    islam Bulut null:
    ya askere gitmedi yada Show şapka bile olsa kapalı alanda el kalkmaz baş ile tekmil verilir öyle hatırlıyorum 23 1
  • SIDDIK ÇETİN:
    Hata 1 : Şapkasız elle selam verilmez, nasıl komando? :) 13 2 Yanıtla
  • ENDER DENİZ:
    Osman Pamukoğlu PKK'nın en korktuğu askerdi operasyonlarda telsizleri kapattırıp Dağda PKK'yı dar ederdi.Telsiz kapatma sebebi vur emrinin geri çekilmemesi içindi 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Yağışlı hava kazaya neden oldu Bilanço ağır Yağışlı hava kazaya neden oldu! Bilanço ağır
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor İsmail Yüksek’ten Deniz Undav’ı susturan cevap Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Arda Turan 904’te yıkıldı Arda Turan 90+4'te yıkıldı

19:52
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı’ya dikti
Sergen Yalçın gözünü Yusuf Sarı'ya dikti
19:33
Endrick’in Real Madrid’den ayrılmak için tek bir şartı var
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
19:30
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV’ye kayyum atandı
Casusluk soruşturmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 19:59:07. #7.13#
SON DAKİKA: Osman Pamukoğlu'nu şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.