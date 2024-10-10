Reyting savaşı kızışıyor: Fenomen dizi zirvenin sahibi

Yaşam

Çevredekiler fark etmese Türkiye\'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı

Hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerde reyting kavgasından zaferle çıkan yapımlar belli oldu

3 sezondur başarılı grafiğiyle adından sıkça söz ettiren Kızılcık Şerbeti zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Seküler bir ailenin kızı olan Doğa'nın muhafazakar bir ailenin oğlu olan Fatih'le yaşadığı ilişki ekseninde gelişen olaylar silsilesinde izleyici diziyi oldukça beğeniyor. Öyle ki dizinin başrollerinden Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın çıkması bile grafiği bozmamış.

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaşadığı olayları ele alan Gönül Dağı dizisindeAnadolu insanının o temiz dünyası da öyküleştirilerek ekranlara yansıtılıyor.

3 sezon devam eden dizi bazı oyuncularının vedasına rağmen televizyondaki başarısını korumaya devam ediyor.