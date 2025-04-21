Şırnak'ta Togg Gelin Arabası Oldu

ŞIRNAK İl Özel İdaresi envanterindeki yerli otomobil Togg, evlenen çiftlere gelin arabası olarak tahsis ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından makam aracı olarak kullanılması amacıyla Şırnak İl Özel İdaresi'ne hibe edilen yerli otomobil Togg, kentte düğün yapanların talepleri sonrası gelin arabası olarak tahsis edilmeye başladı. Gelin arabası olarak süslenen Togg, makam şoförüyle çiftlerin en mutlu gününe ortak oluyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Koçbeyi köyünde dünyaevine giren Gülşen-İsmet Olgun çiftine de Togg tahsis edildi. İsmet Ongun, "Sayın Valimizin bizi kırmayarak yerli malı Togg aracını düğünümüze gelin aracı olarak göndermesinden dolayı şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,