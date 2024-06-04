Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

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Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

04.06.2024 08:55  Güncelleme: 09:07
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2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Şayeste rolünü oynayan Fatma Karanfil, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan ve geçtiğimi günlerde entübe edilen oyuncudan acı haber geldi.

"IŞIĞI SÖNMEYECEK, KALPLERİMİZDE DAİMA PARLAYACAK"

72 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Karanfil'in ölüm haberini de menajeri verdi. Aslı İslamoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Eğitimini Language and Culture Center'de tamamladıktan sonra, 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük elde ederek sinema kariyerine adım attı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra'ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı atlatarak, 2001 yılında sahnelere geri dönmüştür.

Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

SAYISIZ PROJEDE ROL ALDI

2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme gelen sanatçı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968 yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Sanatçısı seçilmiş, 1972 yılında Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından da aynı ödüle layık görülmüştür. Karanfil, Yusuf'un Annesi, Elveda Derken, Kınalı Kuzular: Son Nefes, Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru, Kınalı Kuzular: Üç Kardeş, Annemin Gelini, Gülpare, Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz, Üç Kadın, Çocuklar Ne Olacak, Kumsaldaki İzler, Evli ve Çocuksuz, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar, Kadın Yapar, Kahpe/ Bir Kız Böyle Düştü, Zorbanın Aşkı, Kaçaklar gibi birçok film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti
Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti
Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

Kanser Tedavisi, Fatma Karanfil, Söz, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Usta oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • HÜSEYİN DALCI: Allah rahmet eylesin 12 0 Yanıtla
  • Ali null: ALLAHIM RAHMET EYLESİN ANNELİK YAKIŞIYORDU 2 0 Yanıtla

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