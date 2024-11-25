Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
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Yaşam

Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü

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Cuma namazını kılmak için camiye giden ancak içeride yer bulamayınca namazını dışarıda eda etmek zorunda kalan bir vatandaş, pantolonu ıslanmasın diye namazda birtakım değişikliklere gitti. Kısa sürede viral olan görüntüyü izleyenler ikiye bölündü.

25.11.2024 16:26
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Son dönemlerde camilerde çekilen ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Cuma namazını kılmak için camiye giden bir vatandaş, içeride yer bulamayınca çareyi dışarıda namaz kılmakta buldu.

ISLANMAMAK İÇİN NAMAZI DEĞİŞTİRDİ

Buraya kadar her şey normal... Ancak namaza duran şahıs, havanın yağmurlu olmasından dolayı üstü ıslanmasın diye kendince namazda birtakım değişikliklere gitti. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kesim görüntüleri izledikten sonra namazın bu şekilde de kılınacağını belirtirken bir kesim de namazın kurallarının kati olduğunu ve değiştirilemeyeceğini belirtti.

Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü

Güncel, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Sadece Beşiktaş:
    İSLAM DÜŞMANLARI HEMEN DAMLAR ŞİMDİ. 32 20 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Rabbim kabul eysin inşaAllâh 29 8 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Namazla dalga geçmiş, namazın bazı şartları var ona uymak lazım… madem namaza önem veriyorsun o zaman üstün ıslanı versin ayakkabında çıksın bi zahmet…herkes istediği gibi namaz kılamaz kusura bakmasın… 30 2 Yanıtla
  • Mirac Aslanoglu:
    kadın in arkasında namaz kılınmaz 2 ayakkabı ile hiç kılınmaz 18 6 Yanıtla
  • Semih Bulmus:
    ayrıntıyı fark etmemişler kadın önde namaz kiliyo caiz değil 17 7 Yanıtla
  • Semih Bulmus:
    ayrıntıyı fark etmemişler kadın önde namaz kiliyo 16 3 Yanıtla
  • Kadir Fisekci:
    öyle namaz olmaz, keşke o vatandaş namazın onemini, hassasiyetini araştırıp bilseydi, yazık o vatandaşa dinimiz dolayısıyla namaz şov olsun diye farz kılınmadı 13 0 Yanıtla
  • Turan Aslan:
    Başka işiniz yok zaten Sakız çiğnesem oruç bozulurmu Terledim abdestim bozulurmu Bırakın Allah Karar versin 8 4 Yanıtla
  • Murat Zor:
    kardeşim Toplumumuz arada sıkışıp kalmıştır kimi kesim İslamiyeti araplık zanneder kümi kesim hıristiyanlığı çağdaşlık zanneder. kimse okumaz. 8 1 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Bu şekilde namaz kılamaz birde solda önde bir bayan namaz kılıyor oda olmaz 5 0 Yanıtla
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