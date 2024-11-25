Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü

Yaşam

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

2 bin 250 yıl sonra bile kendiliğinden akıp gidiyor

Son dönemlerde camilerde çekilen ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Cuma namazını kılmak için camiye giden bir vatandaş, içeride yer bulamayınca çareyi dışarıda namaz kılmakta buldu.

ISLANMAMAK İÇİN NAMAZI DEĞİŞTİRDİ

Buraya kadar her şey normal... Ancak namaza duran şahıs, havanın yağmurlu olmasından dolayı üstü ıslanmasın diye kendince namazda birtakım değişikliklere gitti. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kesim görüntüleri izledikten sonra namazın bu şekilde de kılınacağını belirtirken bir kesim de namazın kurallarının kati olduğunu ve değiştirilemeyeceğini belirtti.