Son dönemlerde camilerde çekilen ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Cuma namazını kılmak için camiye giden bir vatandaş, içeride yer bulamayınca çareyi dışarıda namaz kılmakta buldu.
Buraya kadar her şey normal... Ancak namaza duran şahıs, havanın yağmurlu olmasından dolayı üstü ıslanmasın diye kendince namazda birtakım değişikliklere gitti. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Bir kesim görüntüleri izledikten sonra namazın bu şekilde de kılınacağını belirtirken bir kesim de namazın kurallarının kati olduğunu ve değiştirilemeyeceğini belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Yağmur altında namaz kılan vatandaşın videosu izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)