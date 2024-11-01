100 Yaşındaki Fatma Nine'nin Anıları - Son Dakika
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100 Yaşındaki Fatma Nine'nin Anıları

100 Yaşındaki Fatma Nine\'nin Anıları

1924 doğumlu Fatma Ulucan, 100 yaşında eşini özlüyor ve oğlunun desteğiyle yaşıyor.

01.11.2024 10:37
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Sivas'ta yaşayan 1924 doğumlu Fatma Ulucan, bir asırlık yaşıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Vefat eden eşini çok özlediğini söyleyen Fatma nine, bu yaşa kadar yaşamanın güzel bir şey olduğunu ifade etti.

Sivas kent merkezi Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan 1924 doğumlu Fatma nine, ilerleyen yaşıyla görenleri hayrete düşürüyor. Hayatının bir kısmı köyünde yaylalarda dolaşıp inek sağmayla geçiren Ulucan, evlendikten sonra kent merkezine taşınarak yeni bir hayat kurdu. Burada yaşamaya başlayan Ulucan, yıllar önce çok sevdiğini eşini kaybetti. Çok sevdiği eşinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan 2 çocuk sahibi 100 yaşındaki Fatma nineye, evladı Muharrem Ulucan bakmaya başladı. Annesine gözü gibi bakan Muharrem Ulucan, Fatma ninenin yemeğini yediriyor dışarı çıkartıp gezdiriyor.

"Geçmişe dönsem hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"

Fatma Ulucan, geçmişindeki hiçbir şeyi değiştirmek istemediğini ifade ederek, "Eskiden yaylalarda gezer eğlenirdim. Hayvanlarımız vardı inek sağardım. Eskiden köyde yaşardım. Gelin olana kadar köyde yaşardım. Evlendikten sonra eşim beni Sivas'a getirdi. Eşim beni çok severdi ben de onu severdim. En mutlu olduğum hatıralarımda hep eşim var. Onu çok özlüyorum. Şimdi oğlumla beraber yaşıyoruz. Bana çok iyi bakıyor. Şimdi hiçbir iş yapamıyorum. Eğilip doğrulamıyorum bile. Çorbayı çok severim. Geçmişe dönsem hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim" dedi.

En büyük destekçisi oğlu

"Oğlum olmasa bana kim bakardı" diyen Ulucan, " Eskiden zorluklar çekerdim. Şimdi çocuklarım bana bakıyor. Oğlum beni dışarı çıkartıyor. Gençlere iyiliği tavsiye ederim. Kalplerinden kötülüğü atmalarını tavsiye ederim. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek geldi. Bana çiçek getirdi. Kapımı açtı. Allah ondan razı olsun. Bu yaşa kadar yaşamak güzel bir şey. Çocuklarımın olması çok güzel bir şey. Oğlum olmasa bana kim bakardı? Allah ondan razı olsun" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Yaşam, Dünya, sivas, Son Dakika

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