103 Armutçuk maden şehidi anılacak - Son Dakika
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103 Armutçuk maden şehidi anılacak

06.03.2022 13:53
103 Armutçuk maden şehidi anılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 39'uncu Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Armutçuk grizu faciasının 39'uncu Yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 103 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 7 Mart 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 7 Mart 2022 Pazartesi günü sabah saat: 07.45'te TTK Armutçuk Müessesesi'nde düzenlenecek. - ZONGULDAK

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Kuran-ı Kerim, Maden, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 103 Armutçuk maden şehidi anılacak - Son Dakika


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