12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları Son Buldu

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Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR) ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonunun iş birliği ile Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen BIOR 2024, Bodrumspor Yelken Kulüp Şubesi'nde yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Ödül törenine Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, Eski Yelken Federasyon Başkanı Azat Baykal, İMEAK DTO Meclis Başkanı Uğur Soyken, Azerbaycan Federasyonu Kafile Başkanı Burcu Algon, sponsor temsilcileri, antrenörler, hakemler, jüri üyeleri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, hakemlere ve jüri üyelerine hediyelerini takdim etmesinin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Hadi Türk, konuşmasının ardından ana sponsor SUPERPAR adına sponsor temsilcilerine teşekkür plaketlerini takdim etti.

Azerbaycan Federasyonu Kafile Başkanı Burcu Algon da BIOR 2024'ün en küçük sporcularına ve Antrenör Serkan Dalgacı'ya hediyelerini sundu.

Optimist Genel kategorisinde; İstanbul Yelken Kulübü'nden Mehmet Erkut Budak birinci, Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç ikinci, Bodrumspor Yelken Kulübü'nden Tayfun Türk üçüncü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü'nden Fikret Tacar dördüncü, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Asaf Kaan Güvenç beşinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü'nden Yasemin Yıkıcı altıncı, Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Alp Çınar yedinci, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nden Hayrettin Eren Çakır sekizinci, Türkiye Optimist Junior Takımı'ndan Ahmet Arel Barut dokuzuncu, Galatasaray Spor Kulübü'nden Eren Kaan Erendemir onuncu oldu.

BIOR'da dereceye giren yarışmacıların ödüllerini almasının ardından çeşitli optimist araç-gereci ile optimist yelkeninin hediye edildiği çekilişle 12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları tamamlandı.