12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları Son Buldu

12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları Son Buldu

Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları (BIOR) ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine birçok katılımcı ve sporcu katıldı. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi ve çekilişle optimist yelkenleri hediye edildi.

18.03.2024 11:25  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları" (BIOR) ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonunun iş birliği ile Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen BIOR 2024,  Bodrumspor Yelken Kulüp Şubesi'nde yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Ödül törenine Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, Eski Yelken Federasyon Başkanı Azat Baykal, İMEAK DTO Meclis Başkanı Uğur Soyken, Azerbaycan Federasyonu Kafile Başkanı Burcu Algon, sponsor temsilcileri, antrenörler, hakemler, jüri üyeleri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, hakemlere ve jüri üyelerine hediyelerini takdim etmesinin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Hadi Türk, konuşmasının ardından ana sponsor SUPERPAR adına sponsor temsilcilerine teşekkür plaketlerini takdim etti.

Azerbaycan Federasyonu Kafile Başkanı Burcu Algon da BIOR 2024'ün en küçük sporcularına ve Antrenör Serkan Dalgacı'ya hediyelerini sundu.

Optimist Genel kategorisinde; İstanbul Yelken Kulübü'nden Mehmet Erkut Budak birinci, Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Cengiz Eren Güvenç ikinci, Bodrumspor Yelken Kulübü'nden Tayfun Türk üçüncü, Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü'nden Fikret Tacar dördüncü, Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Asaf Kaan Güvenç beşinci, Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü'nden Yasemin Yıkıcı altıncı, Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nden Alp Çınar yedinci, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nden Hayrettin Eren Çakır sekizinci, Türkiye Optimist Junior Takımı'ndan Ahmet Arel Barut dokuzuncu, Galatasaray Spor Kulübü'nden Eren Kaan Erendemir onuncu oldu.

BIOR'da dereceye giren yarışmacıların ödüllerini almasının ardından çeşitli optimist araç-gereci ile optimist yelkeninin hediye edildiği çekilişle 12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Bodrum, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:08:53. #1.13#
SON DAKİKA: 12. Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement