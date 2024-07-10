15 Temmuz Şehitlerinin Babası: Evlatsız Yaşarım Ama Vatansız Yaşayamam - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitlerinin Babası: Evlatsız Yaşarım Ama Vatansız Yaşayamam

15 Temmuz Şehitlerinin Babası: Evlatsız Yaşarım Ama Vatansız Yaşayamam

Ankara'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, hain saldırının 8. yıl dönümü yaklaşırken, "Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam" dedi.

10.07.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Ankara'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, hain saldırının 8. yıl dönümü yaklaşırken, "Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç (59), hain saldırının 8. yıl dönümü yaklaşırken olanları dün gibi hatırlıyor.

"Çocuklarım vatan için canlarını seve seve feda etti"

İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç, acılarının hala ilk günkü gibi olduğunu belirterek, "Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. 8 yıl geçti, hala bugün gibi aklımızda. Çocuklarımız vatan için, bayrak için seve seve canlarını feda etti. Ne mutlu bana ki iki tane evladımı vatan için şehadete verdim. Evlatlarımla gerçekten gurur duyuyorum. Ne mutlu onlara ki vatanı, bayrağı, namusu için şehadete yürüdüler. En güzel makam şehitliktir. Peygamberlerden sonra şehitlik gelir. Onlar çok şükür şu anda rahatlar. Yerleri de çok güzel. Onlar adına mutlu ve gururlu ve huzurluyum" şeklinde konuştu.

Evlatları ile büyük gurur duyduğunu anlatan baba Oruç, "Ne mutlu bana ki iki tane evladım vatanı, bayrağı için gözünü kırpmadan şehadete yürüdüler. Bu vatan hayatta ise şehitlerimizin sayesinde hayatta. Allah hepsinden razı olsun. 15 Temmuz gelince yaralarımız tekrardan tazeleniyor. O günleri yaşıyoruz. Allah bir daha devletimize ve milletimize böyle bir acı yaşatmasın. O kara günler bir daha geri gelmesin. O hainler Allah'a hesap verecek. Bizler evlatlarımız için gururluyuz. Şehadet şerbeti içtiler. Şehitler. Ben her zaman söylüyorum, evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam" dedi.

"Resimlerini gördükçe dayanamıyorum"

Şehit evlatlarının resmini gördükçe üzüldüğü için göz önünde çok fazla fotoğraf bulundurmadığını anlatan Oruç, "Resimlerini gördükçe çocuklarım gözümün önüne geliyor. Dayanamıyorum. Resim konusunda fazla resim asmak istemiyorum. Sürekli resme baktıkça çok üzülüyoruz. Arka planda bir odada saklıyoruz. Ben evlatlarımı asla unutmam. Onlar benim evladım, ciğerim" diye konuştu.

"Ne mutlu bana iki şehit babasıyım"

Çocuklarının onunla birlikte olmasını çok özlediğini gözyaşları içerisinde anlatan Oruç, "Burada olmalarını kim istemez, canımı feda ederim onlar için. Candan öte bir şey var mı? Canım feda olsun onlara. Çünkü onlar canını feda etti, ben de onlar için canımı feda ederim. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Ne mutlu bana iki tane şehit evlat babasıyım" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına olan özlemini anlatan baba Oruç, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşadıkları 3 katlı binaya da Ahmet-Mehmet Oruç Apartmanı ismini verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitlerinin Babası: Evlatsız Yaşarım Ama Vatansız Yaşayamam - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitlerinin Babası: Evlatsız Yaşarım Ama Vatansız Yaşayamam - Son Dakika
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