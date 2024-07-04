15 Temmuz Şehidinin Babası: Acılarımız Taze, Unutulmuyor - Son Dakika
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15 Temmuz Şehidinin Babası: Acılarımız Taze, Unutulmuyor

15 Temmuz Şehidinin Babası: Acılarımız Taze, Unutulmuyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde bir oğlu şehit, bir oğlu gazi olan İhsan Ayanoğlu, "8 sene geçti ama acılarımız taze. 15 Temmuz'da biz de vatanı kurtarma adına bir can bir kan verdik.

04.07.2024 10:36
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15 Temmuz hain darbe girişiminde bir oğlu şehit, bir oğlu gazi olan İhsan Ayanoğlu, "8 sene geçti ama acılarımız taze. 15 Temmuz'da biz de vatanı kurtarma adına bir can bir kan verdik. Onun için son derece mutluyum, gururluyum, hüzünlüyüm. Bütün duyguları aynı anda yaşıyorum. O günler unutulmuyor" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Onur Ensar Ayanoğlu ve kardeşi Oğuz Ayanoğlu önce Kısıklı'ya, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek darbeci askerlere karşı mücadele verdi. Onur Ensar Ayanoğlu, yaralılara yardım ederken boynundan ve göğsünden aldığı 2 kurşunla şehit oldu. Aynı gece Oğuz Ayanoğlu ise bacağından vurularak gazi oldu. Şehidin ismi ise Üsküdar Kısıklı'daki bir camiye verildi. Hain darbe girişimi esnasında bir oğlu şehit bir oğlu gazi olan baba İhsan Ayanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"Biz de vatanı kurtarma adına bir can bir kan verdik"

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten 15 Temmuz şehidinin babası İhsan Ayanoğlu, "8 sene geçti ama sanki aynı gün olmuş, bir gün önce olmuş, 1 hafta önce olmuş gibi acılarımız taze. Onu unutmak mümkün değil. Ne bu hainlerin yaptığı hainlikler unutulur ne de bizim şehitlerimiz unutulur. Bu ülkenin bekası için yüz binlerce vatan evladı Çanakkale'den, Dumlupınar'dan, Sakarya'dan, kurtuluş mücadelesinden nice şehitlerimiz var. Bu ülke şehit kanları ile yoğrulmuş. 15 Temmuz'da biz de vatanı kurtarma adına bir can bir kan verdik. Onun için son derece mutluyum, gururluyum, hüzünlüyüm; bütün duyguları aynı anda yaşıyorum. O günler unutulmuyor. Eşimle her hafta oğlumuzun kabrini ziyaret ediyoruz. Unutmak mümkün değil, acılar hep taze. Bu alçakların hainlikleri de taze hala pişman değiller ve ümitleri var. 15 Temmuz'da karşımıza FETÖ çıktı. Başka bir 15 Temmuz'da karşımıza kim çıkacak bilmiyoruz. Onun için dik duracağız bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehidinin Babası: Acılarımız Taze, Unutulmuyor - Son Dakika

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