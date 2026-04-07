18 Yıl Sonra İkiz Bebek Sevinci

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Hüseyin ve Ayşe Özkara çifti, 18 yıl süren tedavi sonrası ikiz bebek sahibi oldu.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da Hüseyin ve Ayşe Özkara çifti, 18 yıllık tedavi sonucunda ikiz bebek sahibi oldu.

Aksaray'da ikamet eden 28 yıllık evli çift Hüseyin (48) ve Ayşe Özkara (47) yıllardır çocuk özlemi çekiyordu. Aradan geçen yıllar boyunca çeşitli tedavilerle çocuk sahibi olmayı amaçlayan çiftin 18 yılın sonunda ikiz bebekleri dünyaya geldi.

Ailenin çocuk talebinin gerçekleşmesi için 2008'den bu yana emek veren Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Rıfkı Karabatak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim hastanemizin açılış tarihi 2007, hastanın bize ilk kapıdan girişi 2008. Neredeyse 18 senedir aralıklı olarak gelmiş gitmiş, bizimle iş birliği yapmış. Hastanın daha evvel sekiz defa tüp bebek denemesi var. Bizim burada gerçekleştirdiğimiz birtakım tedaviler, aşılamalar var. Bir türlü başarılı olunamadı ama hasta da asla pes etmedi. Gerçekten bu aileyle biz artık doktor-hasta ilişkisinden çıktık, abi kardeş ilişkisine döndük. Her türlü ilaç tedavisinde yardımcı olduk ve tutmadığı zaman, hamile kalamadığı zaman oturduk, beraber ağladık. Ama Allah nasip etti, son tüp bebek denememizde hastamız hamile kaldı. Hatta onda da çok umutlu göndermedik aslında. Ama Mevlam onların ve bizim emeğin karşılığını verdi. O büyük mutluluğu beraber yaşadık. Bu bizim için de büyük bir mutluluk oldu."

Karabatak, ileri yaş ve riskli ikiz gebelik nedeniyle hastanın doğumunun Konya'daki tam donanımlı bir hastanede gerçekleştirildiğini, bebeklerin iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlıklı şekilde taburcu edildiğini belirtti.

Hekim olarak hastaları doğru bilgilendirmenin önemine dikkati çeken Karabatak, başarı ihtimali olan ve düşük olan vakalarda beklentinin gerçekçi şekilde anlatılması gerektiğini vurguladı.

Baba Hüseyin Özkara ise çocuk sahibi olabilmek için uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirdiklerini belirtti. 2008 yılında Op. Dr. Rıfkı Karabatak ile tanıştıklarını söyleyen Özkara, 18 yıl süren çabanın ardından ikiz erkek çocuklarına kavuştuklarını ifade etti. Bu mutluluğun tarif edilemez olduğunu dile getiren Özkara, "18 yıl sonra dünyanın en büyük sevincini yaşadık" dedi.

Özkara, çocuklarından birine Bekir, diğerine ise babasının adı olan Hasan Hüseyin ismini verdiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Aksaray, Bebek, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:18:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.