2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başlıyor

2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleyecek.

17.04.2025 12:40  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleyecek. 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'da kapılarını açacak fuarda, 10 gün boyunca çocuklar, ünlü yazarlarla buluşacak, sevilen animasyon karakterleriyle unutulmaz anlar yaşayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde şehirdeki eğitim altyapısını güçlendirmek ve çocuklara daha nitelikli bir kültürel deneyim sunmak adına birçok projeye imza atıyor. 5 üniversitesi ve 315 bin 385 ortaöğretim öğrencisiyle dinamik bir eğitim şehri haline gelen Kayseri, aynı zamanda öğrenci dostu projelerle de adından söz ettiriyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, bu yıl daha da genişletilen bir programa sahip olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel sürprizlerle dolu programlar ziyaretçileri bekliyor. 18-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, minikler sevilen karakterlerle tanışma fırsatı bulacak. 19 Nisan'da Arı Maya, 20 Nisan'da Şirinler, 23 Nisan'da Maşa ile Koca Ayı, 26 Nisan'da Rafadan Tayfa ve 27 Nisan'da ise Robocar Poli sahne alacak. Çocuklar, bu karakterlerle sahnede eğlenceli anlar yaşayarak, keyifli bir gün geçirecek. Etkinlik alanında yer alacak çeşitli atölyeler, oyunlar ve imza günleri, çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlayacak. Çocukların hayal dünyalarına hitap eden bu özel fuar, onları eğlenceli bir şekilde öğrenmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Fuarın yanı sıra, etkinlik alanında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa da yer alacak. Çocuklar ve aileler, taleplerini, isteklerini ve önerilerini burada iletebilecekler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, tüm çocukları 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne davet ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, büyük bir ilgiyle karşılanmış, 142 yayınevi ve 72 yazarın katılımıyla gerçekleşmişti. Etkinlik, Kayseri'de kitap okuma alışkanlıklarını teşvik etmek ve çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmişti. Bu yıl da fuar, hem çocuklar hem de aileleri için aynı heyecanı yaşatmaya hazırlanıyor. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Etkinlik, 23 Nisan, kayseri, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:34:56. #7.12#
SON DAKİKA: 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement