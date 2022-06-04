2022 yılında bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de - Son Dakika
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2022 yılında bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de

04.06.2022 05:30
2022 yılında bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de

2022 yılında bin Ahıska Türk ailenin İskanlı Göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 yılında bin Ahıska Türk ailenin İskanlı Göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan Cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarından Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2022 yılında 1000 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek. Kararın 3835 sayılı Ahıska Türklerin Türkiye kabulü ve iskanına dair kanunun birinci maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2022 yılında bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de - Son Dakika

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