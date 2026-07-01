2026 Turizm Destinasyon Geliştirme Başvuruları Açıldı

Bölge turizm destinasyonlarını geliştirmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yönelik uygulanacak 2026 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek başvurulara açıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta bölge turizmi destinasyonlarını geliştirmek amacıyla yürütülen 2026 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek (DG_TD) Programı (DG_TD) Programı başvuruları bugün başladı. "Destinasyonun tanınırlığını artırmak, destinasyon özelinde insan kaynakları kapasitesini geliştirmek, yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasını sağlamak ve destinasyon altyapısının iyileştirilmesine katkı sağlamak" olmak üzere, belirlenen 3 öncelikten en az birini içeren projelere toplam 3 milyon TL destek sağlanacak. Destekten, Ajansın faaliyet bölgesi olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak projeler yararlanabilecek.

Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler proje başvurusunda bulunabilecekler. Projelerin, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarda eksikliği duyulan eğitim, danışmanlık, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik konulara odaklanması gerektiği ifade edildi.

Program, 2026 yılı sonuna kadar açık olacak ve başvurular 3 dönem olarak kabul edilecek. Temmuz-Ağustos'ta başlayacak ilk dönem için son proje başvurusu 31 Ağustos'da sona erecek. İkinci dönem Eylül-Ekim başvuruları 31 Ekim 2026'da, son dönem Kasım-Aralık proje başvuruları ise 31 Aralık 2026'ya kadar Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilecek.

KUZKA'dan yapılan açıklamada, bölgenin turizm altyapısını geliştirmek için büyük bir fırsatlar sunan Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak için program rehberi ve ajansın resmi web sitesinin ziyaret edilebileceği belirtildi. - KASTAMONU