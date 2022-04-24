210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor - Son Dakika
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210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor

24.04.2022 15:01

- 210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor Bayburt'a 15 kilometre uzaklıkta olan Konursu köyünde asırlık mukabele geleneği köy halkı tarafından yaşatılıyor.

- 210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor

BAYBURT - Bayburt'a 15 kilometre uzaklıkta olan Konursu köyünde asırlık mukabele geleneği köy halkı tarafından yaşatılıyor. Konursu Ulu Camisi'ndeki ahşap malzeme, çivi ve tutkal kullanılmaksızın birbirine geçmeli biçiminde büyük ustalık gerektiren bir mimariyle yapılarak, günümüze kadar ulaşmış durumda. Çivi kullanılmadan inşa edilen Konursu (Çivisiz) Ulu Camisinde asırlardır sürdürülen mukabele geleneği Konursulu vatandaşlar tarafından devam ettiriliyor. Ramazan ayında yöre insanlarının bir araya gelerek camide Kur'an okuduğu mukabele geleneği 2 yıl aradan sonra yeniden camilerde devam etmeye başladı. Pandemiden dolayı camilerin kapatılması asırlık geleneğe gölge düşürürken, camilerin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte köy sakinleri asırlık geleneğine kavuşmuş oldu.

Ramazan ayı boyunca 2 asırlık camide sabah namazından önce, öğlen namazından sonra mukabele okunuyor. Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, cami cemaati asırlık geleneklerini yaşatma gayreti içerisinde olacaklarını dile getirerek, uzun yıllardır devam eden mukabele geleneğini bu yıl camide gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Tarihi camide okunan mukabeleyi Ramazan ayı boyunca aksatmadan sürekli takip eden cami cemaatinden Orhan Kavalcı, "Burası Çivisiz Camimiz. Yapımında hiçbir şekilde çivi kullanılmadan, farklı bir mimariyle yapılmıştır. 210 yıllık bir tarihi var, köyümüz dinine bağlı bir köy, altmışlı, yetmişli yıllarda bu köyün camisinden senede en az 30 tane hafız mezun olurdu. Senelerdir bu camide mukabele okunur. Biz de yılardır süre gelen bu geleneğimizi camimizde yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Konursu köyü sakinlerinden Selim Köklüoğlu ise, asırlardır yaşatılan mukabele geleneğini devam ettireceklerini ve bu geleneği gelecek kuşaklara aktarma gayreti içinde olacaklarını vurgulayarak, "210 yıllık tarihi Çivisiz camimizde gelenek haline gelmiş olan mukabele geleneğini bizde cemaat olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Sabah namazından önce, öğlen namazından sonraki mukabelemiz Ramazan boyunca devam edecek, bizler ise elimizden geldiğince mukabeleye katılmaya, devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçmişten bugünümüze kadar bozulmadan gelen bu mukabele geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor
210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor
210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor
210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor

YORUMLAR
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Ramazan, Bayburt, Konursu, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor - Son Dakika


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