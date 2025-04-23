23 Nisan Coşkusu Zonguldak\'ta Kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İbni Sina Kampüsündeki Anaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe; Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meryem Akpolat Ferah, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kara, Anaokulu Yönetimi, öğrenci velileri ve Minik BEUN'lular katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Anaokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Yasemin Cengiz Demir bir konuşma gerçekleştirdi Anaokulu Müdürü Öğr. Gör. Yasemin Cengiz Demir konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda barış, umut ve geleceğe dair güçlü bir mesaj olduğunu vurgulayarak; çocukları milli ve manevi değerlerle donanmış, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeye büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Öğr. Gör. Demir konuşmasının sonunda anaokulu birimine verdiği desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Demir'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada benzeri olmayan bir sevgi ve umut bayramı olduğunu dile getirdi. Çocukların aydınlık yarınların teminatı olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Özölçer, onlara akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek bir ortam sağlamanın üniversitenin öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerini son verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Anaokulu bahçesinde öğrencilerin hazırladığı gösterileri izleyen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Gösterilerin ardından, etkinlik kapsamında öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Prof. Dr. Özölçer, Anaokulunda kurulan stantları da gezerek minik BEUN'lular, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte resim yapma ve yüz boyama faaliyetlerine katıldı. - ZONGULDAK