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1987 Harp Okulu mezunları, Şırnak'ta şehit düşen arkadaşları için dualarla yad etti - Son Dakika
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1987 Harp Okulu mezunları, Şırnak'ta şehit düşen arkadaşları için dualarla yad etti

1987 yılının Harp Okulu mezunları, 34 yıl önce Şırnak'ta yaşanan çatışmada şehit düşen arkadaşları Şenol Kamış için Sakarya'nın Geyve ilçesindeki mezarına gelerek, dualarla yad etti. Şehit Kamış'ın mezarı başında yapılan törende, dernek başkanı emekli Albay Uğur Şerif Peker, şehitleri asla unutmayacaklarını ve her yıl anmaya devam edeceklerini belirtti.

1987 Harp Okulu mezunları, Şırnak\'ta şehit düşen arkadaşları için dualarla yad etti
26.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 11:00
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1987 yılının Harp Okulu mezunları, 34 yıl önce Şırnak'ta yaşanan çatışmada şehit düşen arkadaşları Şenol Kamış için Sakarya'nın Geyve ilçesindeki mezarına gelerek, dualarla yad etti.

34 yıl önce Şırnak'ta yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Şenol Kamış, şehadet yıl dönümünde 1987 Harp Okulu Mezunları Yardımlaşma Derneği tarafından, Geyve Şerefiye Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında yad edildi. Her sene İstanbul, Ankara gibi şehirlerden kilometrelerce yol kat ederek şehit Kamış'ı ziyaret eden arkadaşları, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehidin mezarı başında konuşan derneğin başkanı emekli Albay Uğur Şerif Peker, "Bizim, Şenol kardeşimizle ilgili anlatacak çok anımız vardır. Devletçilik, milliyetçilik, bağımsızlık için şehit oldu. Bunun üzerine kaç sene geçmesine rağmen biz bu şehidimizi ve diğer şehitlerimizi asla unutmayız, unutmayacağız. Ömrümüz oldukça da her yıl, Şenol kardeşimiz ve bütün şehitlerimizi mezarlarında anmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar canlarını verdikleri için biz buradayız. Onlar canlarını vatana hediye eyledikleri için biz buradayız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1987 Harp Okulu mezunları, Şırnak'ta şehit düşen arkadaşları için dualarla yad etti - Son Dakika


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