4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor

Karel Kaya çiftinin 4 yaşındaki çocukları Deniz Kaya'nın ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor. Henüz 4 yaşında olmasına rağmen edindiği ipek böcekleri ile gece gündüz ilgilenip koza üreten Deniz Kaya, çevresinde zamanını boşa geçiren pek çok kişiye örnek oldu.

İngilizce öğretmeni olan anne Karel Kaya, oğlu Deniz'in sorumluluk alması için ipek böceği aldığını belirterek, "Böcekler sayesinde Deniz'in hayatı değişti. Hem sorumluluk alıyor hem de üretmenin keyfini yaşıyor. Adeta arkadaş gibiler. Sabah kalktığında ipek böceklerine 'Gündaydın', gece yatarken 'iyi geceler' diyor. Hatta arkadaşları ipek böceklerine ziyarete bile geliyor" diye konuştu.

Çocukların hem daha mutlu vakit geçirmesi hem kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hem de gelişimini olumsuz etkileyen dijital oyuncaklardan uzak tutulması için bu tür aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Anne Karel, "Maalesef çocuklar artık bilgisayarın başından kalkmıyor, telefonu ellerinden düşürmüyor. Bir anlamda onlar da haklı çünkü bir uğraşları yok. Deniz'in daha faydalı vakit geçirmesini sağlamak için ipek böceği aldık. Her gün ipek böceklerinin yiyeceği dut yapraklarını temin ediyor. Adeta onlarla konuşuyor. Sorumluluk sahibi olduğu gibi daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamı var" diyerek ebeveynlerin çocuklarını boş oturmak yerine bu tür uğraşlar vermesini tavsiye etti. - MUĞLA