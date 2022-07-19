4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor - Son Dakika
Üye Girişi

4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor

19.07.2022 09:05
4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor

Karel Kaya çiftinin 4 yaşındaki çocukları Deniz Kaya'nın ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor.

Karel Kaya çiftinin 4 yaşındaki çocukları Deniz Kaya'nın ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor. Henüz 4 yaşında olmasına rağmen edindiği ipek böcekleri ile gece gündüz ilgilenip koza üreten Deniz Kaya, çevresinde zamanını boşa geçiren pek çok kişiye örnek oldu.

İngilizce öğretmeni olan anne Karel Kaya, oğlu Deniz'in sorumluluk alması için ipek böceği aldığını belirterek, "Böcekler sayesinde Deniz'in hayatı değişti. Hem sorumluluk alıyor hem de üretmenin keyfini yaşıyor. Adeta arkadaş gibiler. Sabah kalktığında ipek böceklerine 'Gündaydın', gece yatarken 'iyi geceler' diyor. Hatta arkadaşları ipek böceklerine ziyarete bile geliyor" diye konuştu.

Çocukların hem daha mutlu vakit geçirmesi hem kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hem de gelişimini olumsuz etkileyen dijital oyuncaklardan uzak tutulması için bu tür aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğini belirten Anne Karel, "Maalesef çocuklar artık bilgisayarın başından kalkmıyor, telefonu ellerinden düşürmüyor. Bir anlamda onlar da haklı çünkü bir uğraşları yok. Deniz'in daha faydalı vakit geçirmesini sağlamak için ipek böceği aldık. Her gün ipek böceklerinin yiyeceği dut yapraklarını temin ediyor. Adeta onlarla konuşuyor. Sorumluluk sahibi olduğu gibi daha sağlıklı ve mutlu bir yaşamı var" diyerek ebeveynlerin çocuklarını boş oturmak yerine bu tür uğraşlar vermesini tavsiye etti. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Deniz Kaya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:23 Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
07:33 Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi
07:30 Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
00:18 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 96 kuruş indirim geliyor
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesi kapsamında toplamda 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 09:13:02. #1.13#
SON DAKİKA: 4 yaşındaki Deniz'in ipek böcekleri ile dostluğu görenleri gülümsetiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement