40 gündür yoğun bakımda olan Hasan Durmaz, Palandöken Geçidi\'ndeki kazaya yenik düştü

Palandöken Geçidi'nde 17 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Hasan Durmaz, yaklaşık 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ölüm haberiyle yasa boğulan bölge halkı, onlarca can alan yola kalıcı çözüm bulunması ve tünel projesinin bir an önce başlatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre kaza, 17 Ağustos tarihinde Erzurum - Tekman karayolunun 2885 rakımlı Palandöken Geçidi mevkisinde meydana geldi. Keskin virajları ve dik rampalarıyla bilinen güzergahta yaşanan kazada, Tekman'ın Kalaycı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan Durmaz ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Durmaz, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 40 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Hasan Durmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durmaz'ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve Tekman halkını derin bir üzüntüye boğdu.

"Yeni acılar yaşanmasın, tünel yapılsın"

Acı haberin ardından, bölgedeki ulaşım güvenliği ve yolun kronikleşen sorunları yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Her yıl çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazanın yaşandığı güzergahta acil önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı bir altyapı hamlesi beklediklerini ifade etti. Kazanın meydana geldiği yolun coğrafi şartlarına dikkat çeken vatandaşlar, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu yolun çok keskin virajlarla ve rampaların dik iniş çıkışlı olması sebebiyle sık sık kazalar meydana geliyor. Defalarca can kaybı oldu, hala da devam ediyor. Yeni acıların yaşanmaması için yetkililer bir an önce önlem almalı ve bu yola bir çözüm bulunmalı. En kısa zamanda tünel çalışmalarının başlamasını istiyoruz."

Kış aylarında kar, kar ve tipi nedeniyle tamamen kapanan ya da devasa buzlanma riskleri barındıran 2885 rakımlı Palandöken Geçidi için sürücüler ve ilçe halkı, Tekman Tüneli projesinin raflardan indirilerek bir an önce ilk kazmanın vurulmasını talep ediyor.