40 Yılın Fedakarlığı: Ekrem Kılıç - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

40 Yılın Fedakarlığı: Ekrem Kılıç

40 Yılın Fedakarlığı: Ekrem Kılıç

Görme engelli öğretmen Ekrem Kılıç, 40 yıldır öğrencilerini geleceğe hazırlamak için çalışıyor.

20.11.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te mezunu olduğu GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan 64 yaşındaki Ekrem Kılıç, 40 yıldır kendisi gibi görme engelli olan çocuklara rehberlik yapıyor.

Mezunu olduğu okulda 40 yıldır büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle öğretmenlik yapan Ekrem Kılıç, "gönül gözü" ile iletişim kurduğu öğrencilerinin iyi yetişmesi için büyük çaba gösteriyor. 1967 yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinden öğrenci olarak Gaziantep'e gelen Kılıç, eğitim öğretimini halen görev yaptığı GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda tamamladı. Çeşitli okullarda eğitim öğretim hayatını tamamlayan Kılıç, 1985 yılında ilkokul ve ortaokul eğitimini gördüğü GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı. 40 yıldır kendisi gibi görme engelli olan öğrencilerini geleceğe hazırlamanın gururunu yaşayan Kılıç, öğrencilerine örnek olup onları hayata hazırlıyor. Geçirdiği hastalık nedeniyle 2 yaşında görme engelli kalan Kılıç, fedakarca görev yaparak öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Mesleğe ve öğrencilerine olan sevgisiyle bir yandan mesleğini en iyi şekilde yapmaya gayret eden ve diğer yandan da görme engellilerin eğitimdeki sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Kılıç, yıllardır hem mesleğini yapıyor hem de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyor. Yıllardır öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini büyük bir aşkla yapan Kılıç, yaşadığı zorluklara rağmen çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini yapmanın sevincini yaşıyor. 40 yıldır mezun olduğu okulda öğretmenlik yaptığını belirten Kılıç, yıllar sonra eğitim gördüğü okula öğretmen olarak atanınca hatıralarının gözünde canlandığını anlattı.

Yaşama sevinci ve azmiyle öğrencileri başta olmak üzere birçok kişiye verdiği eğitimle adeta ışık olan Kılıç, öğrencilerini geleceğe hazırlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Kendi hayatımı paylaşan insanlara verimli ve faydalı olmak çok mutlu edici bir durum. Çünkü birikimlerimizi, deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi öğrencilerimize aktarıyor ve onların da doğru bir yolda istikamet üzere yürümesi için gereken çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimizin hayata tutunduklarını, hayatta başarılı ve verimli olduklarını, üretken olduklarını, kimseye muhtaç olmadan kendi alın teri ile kendi hayatlarını kazandıklarını görmek, bu konuda benim de katkımın olması beni mutlu ediyor" dedi.

İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da çeşitli liselerde eğitim gördüğünü ifade eden Kılıç, 1979 girmiş olduğu üniversite sınavlarını kazandığını ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden de 1984 yılında mezun olduğunu anlattı.

1985 yılında da öğrencisi olduğu GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandığını anlatan Kılıç, kendisi gibi görme engelli olan öğrencilere öğretmenlik yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Okulda ilk göreve başladığımda bana eğitim öğretim veren öğretmenlerimle karşılaştım. Bu benim için çok gurur verici oldu. Aynı zamanda çok heyecanlı oldu. Öğretmenlerim de beni görünce çok mutlu olmuşlardı. Ben de uzun yıllar sonra eğitim verdiğim öğrencilerimi görünce aynı duyguları yaşadım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekrem Kılıç, gaziantep, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 40 Yılın Fedakarlığı: Ekrem Kılıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: 40 Yılın Fedakarlığı: Ekrem Kılıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.