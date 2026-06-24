Manisa'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti

Manisa\'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti
24.06.2026 15:55  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 42 yıllık kamu hizmetinin ardından emekliye ayrılan nikah memuru Nurettin Başkurt, görev süresince yaklaşık 41 bin çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına tanıklık etti. Kendisine teşekkür plaketi verilen törende duygusal anlar yaşandı.

Manisa'da 42 yıllık kamu hizmetinin ardından emekliye ayrılan Şehzadeler Belediyesi Nikah Memuru Nurettin Başkurt, görev süresince yaklaşık 41 bin çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Başkurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verilirken, törende duygusal anlar yaşandı.

Manisa'da binlerce çiftin hayatını birleştiren ve yaklaşık 41 bin nikah kıyarak kent tarihine adını yazdıran Şehzadeler Belediyesi Nikah Memuru Nurettin Başkurt, 42 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldı. Başkurt'a özverili hizmetlerinden dolayı Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Manisa'da evlenen birçok çiftin en mutlu gününe tanıklık eden Nurettin Başkurt, meslek hayatına başladığı ilk günkü heyecanla sürdürdüğü görevine veda etti. 42 yıl önce Manisa Belediyesi'nde memur olarak göreve başlayan Başkurt, 30 yıl boyunca belediyenin çeşitli birimlerinde görev yaptı.

Meslek hayatının son 28 yılını nikah memuru olarak geçiren Başkurt, bu süreçte yaklaşık 41 bin çiftin nikahını kıyarak onların mutluluklarına ortak oldu. Yıllar boyunca nikah masasında söylediği "Bir ömür boyu mutluluklar dilerim" sözleriyle hafızalarda yer eden Başkurt, güler yüzü ve samimi yaklaşımıyla vatandaşların takdirini kazandı.

Büyükşehir Yasası'nın ardından görevine Şehzadeler Belediyesi'nde devam eden Başkurt, son 12 yılını da burada tamamladı. Hizmet süresi boyunca sayısız ailenin kuruluşuna tanıklık eden deneyimli nikah memuru, emeklilik kararıyla meslek hayatını noktaladı.

Emekliliği dolayısıyla düzenlenen programda Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek tarafından Başkurt'a teşekkür plaketi verildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, Başkan Şimşek yaptığı konuşmada Başkurt'un Manisa'da binlerce insanın hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Başkan Şimşek, "Nurettin ağabeyimiz yıllar boyunca binlerce hemşehrimizin en mutlu gününde yanlarında oldu. Bir nikah sadece bir imza değildir; iki insanın hayatlarını birleştirdiği, ailelerin kurulduğu çok özel bir andır. Bu özel anlara yıllarca büyük bir özen, sabır ve güler yüzle eşlik eden Nurettin Başkurt'a şehrimize ve belediyemize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. 42 yıllık hizmet hayatı boyunca büyük bir emek ortaya koydu. Şehzadeler Belediyesi ailesi olarak kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz" dedi.

Yaklaşık yarım asra yaklaşan kamu hizmetinin ardından emekliye ayrılan Nurettin Başkurt, geride binlerce mutluluk hikayesi ve unutulmayacak hatıralar bıraktı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Evlilik, Manisa, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
12:57
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:57:02. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.