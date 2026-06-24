Manisa\'da 41 bin nikaha imza attı, gözyaşlarıyla veda etti

Manisa'da 42 yıllık kamu hizmetinin ardından emekliye ayrılan Şehzadeler Belediyesi Nikah Memuru Nurettin Başkurt, görev süresince yaklaşık 41 bin çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Başkurt'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verilirken, törende duygusal anlar yaşandı.

Manisa'da binlerce çiftin hayatını birleştiren ve yaklaşık 41 bin nikah kıyarak kent tarihine adını yazdıran Şehzadeler Belediyesi Nikah Memuru Nurettin Başkurt, 42 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrıldı. Başkurt'a özverili hizmetlerinden dolayı Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Manisa'da evlenen birçok çiftin en mutlu gününe tanıklık eden Nurettin Başkurt, meslek hayatına başladığı ilk günkü heyecanla sürdürdüğü görevine veda etti. 42 yıl önce Manisa Belediyesi'nde memur olarak göreve başlayan Başkurt, 30 yıl boyunca belediyenin çeşitli birimlerinde görev yaptı.

Meslek hayatının son 28 yılını nikah memuru olarak geçiren Başkurt, bu süreçte yaklaşık 41 bin çiftin nikahını kıyarak onların mutluluklarına ortak oldu. Yıllar boyunca nikah masasında söylediği "Bir ömür boyu mutluluklar dilerim" sözleriyle hafızalarda yer eden Başkurt, güler yüzü ve samimi yaklaşımıyla vatandaşların takdirini kazandı.

Büyükşehir Yasası'nın ardından görevine Şehzadeler Belediyesi'nde devam eden Başkurt, son 12 yılını da burada tamamladı. Hizmet süresi boyunca sayısız ailenin kuruluşuna tanıklık eden deneyimli nikah memuru, emeklilik kararıyla meslek hayatını noktaladı.

Emekliliği dolayısıyla düzenlenen programda Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek tarafından Başkurt'a teşekkür plaketi verildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, Başkan Şimşek yaptığı konuşmada Başkurt'un Manisa'da binlerce insanın hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Başkan Şimşek, "Nurettin ağabeyimiz yıllar boyunca binlerce hemşehrimizin en mutlu gününde yanlarında oldu. Bir nikah sadece bir imza değildir; iki insanın hayatlarını birleştirdiği, ailelerin kurulduğu çok özel bir andır. Bu özel anlara yıllarca büyük bir özen, sabır ve güler yüzle eşlik eden Nurettin Başkurt'a şehrimize ve belediyemize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. 42 yıllık hizmet hayatı boyunca büyük bir emek ortaya koydu. Şehzadeler Belediyesi ailesi olarak kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz" dedi.

Yaklaşık yarım asra yaklaşan kamu hizmetinin ardından emekliye ayrılan Nurettin Başkurt, geride binlerce mutluluk hikayesi ve unutulmayacak hatıralar bıraktı. - MANİSA