Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Mersin'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Mersin'de Anıldı

06.05.2026 12:13  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, idamlarının 54. yılı anısına düzenlenen törende Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mirasına sahip çıkmanın önemini vurguladı. Etkinlik, 3 Fidan Anıtı önünde gerçekleştirildi.

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı nedeniyle 3 Fidan Anıtı önünde yaptığı açıklamada, "Aradan geçen yıllar onların hatırasını silmemiş, aksine daha da büyütmüştür. Bizlere düşen görev, onların bıraktığı mirası doğru anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54. yılında yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anıldı. Anma programlarının adreslerinden biri de Mersin'in merkez Mezitli ilçesi oldu. Üç Fidan, Mezitli'de bulunan 3 Fidan Anıtı önünde düzenlenen törenle bir kez daha yad edildi.

Anma etkinliğine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Türk, CHP Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mezitli İlçe Başkanı Tolga Gökçeli, Toroslar İlçe Başkanı İzzet Kırılmaz ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Deniz Gezmiş'in son mektubunu okudu. Ardından söz alan önceki dönem Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tam bağımsız Türkiye idealiyle yola çıktığını, emperyalizme karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de konuşmasında şunları söyledi:

"Onlar özgürlük, bağımsızlık ve adalet arayışının simgesi olmuş, 3 Fidan olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyorlar. Henüz çok genç yaşlarda inandıkları değerler uğruna cesaretle yürüyen 3 isim; kararlılıkları, duruşları ve halklarına olan bağlıklarıyla hafızalarımıza kazınmıştır. Aradan geçen yıllar onların hatırasını silmemiş, aksine daha da büyütmüştür. Bizlere düşen görev onların bıraktığı mirası doğru anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Daha adil, daha özgür ve daha aydınlık bir gelecek için çalışmak onların ideallerine sahip çıkmaktır. Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı, Hüseyin İnan'ı saygı ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Mersin'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:08:12. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Mersin'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.