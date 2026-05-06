Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Mersin'de Anıldı

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 54. yılı nedeniyle 3 Fidan Anıtı önünde yaptığı açıklamada, "Aradan geçen yıllar onların hatırasını silmemiş, aksine daha da büyütmüştür. Bizlere düşen görev, onların bıraktığı mirası doğru anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54. yılında yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anıldı. Anma programlarının adreslerinden biri de Mersin'in merkez Mezitli ilçesi oldu. Üç Fidan, Mezitli'de bulunan 3 Fidan Anıtı önünde düzenlenen törenle bir kez daha yad edildi.

Anma etkinliğine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Türk, CHP Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mezitli İlçe Başkanı Tolga Gökçeli, Toroslar İlçe Başkanı İzzet Kırılmaz ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törende CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Deniz Gezmiş'in son mektubunu okudu. Ardından söz alan önceki dönem Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tam bağımsız Türkiye idealiyle yola çıktığını, emperyalizme karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de konuşmasında şunları söyledi:

"Onlar özgürlük, bağımsızlık ve adalet arayışının simgesi olmuş, 3 Fidan olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyorlar. Henüz çok genç yaşlarda inandıkları değerler uğruna cesaretle yürüyen 3 isim; kararlılıkları, duruşları ve halklarına olan bağlıklarıyla hafızalarımıza kazınmıştır. Aradan geçen yıllar onların hatırasını silmemiş, aksine daha da büyütmüştür. Bizlere düşen görev onların bıraktığı mirası doğru anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Daha adil, daha özgür ve daha aydınlık bir gelecek için çalışmak onların ideallerine sahip çıkmaktır. Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı, Hüseyin İnan'ı saygı ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."