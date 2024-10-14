6 Yaşındaki Tekgül'ün Bisiklet Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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6 Yaşındaki Tekgül'ün Bisiklet Hayali Gerçek Oldu

6 Yaşındaki Tekgül\'ün Bisiklet Hayali Gerçek Oldu

Maddi imkansızlıklar nedeniyle bisiklet alamayan Tekgül, hayalini gerçekleştiren Ogün Sever Okur'a teşekkür etti.

14.10.2024 11:29
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Adana'da maddi imkansızlıklar nedeniyle bisiklet alamayan 6 yaşındaki Tekgül'ün hayali gerçek oldu. Bisikletine kavuşan küçük kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yaşayan Suna ve Fatih Bakır çiftçinin 5 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Tekgül, yaşıtları gibi bisiklete binmek istedi. Aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle evladına bisiklet alamazken Tekgül, mahallede ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtan Ogün Sever Okur'un yanına gitti. Minik Tekgül bisiklet istediğini söyledi.

Ogün Sever Okur da Tekgül'ün hayalini gerçekleştirmek için pembe bir bisiklet alarak mahalleye gitti. Bisikletine kavuşan Tekgül'ün mutluluğu gözlerinden okundu. Ayrıca mahalledeki onlarca çocuk için de scooter ve oyuncak dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tekgül Bakır'ın annesi Suna, "Kızımın en büyük hayali bisikletti. Alamıyordum, Allah razı olsun bu hayalini gerçekleştirdiniz" dedi.

"Herkes çok mutlu oldu"

Ogün Sever Okur ise Tekgül'ün hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Tekgül benden bisiklet istemişti. Ben de onun bu hayalini gerçekleştirdim. Ayrıca diğer çocukları da unutmadık. Onlara da scooter ve oyuncak dağıttık. Herkes çok mutlu oldu. Bu bölge maalesef dezavantajlı çocukların yaşadığı bir yer ve herkesin oyuncak alma imkanı yok. Buradaki çocukları unutmayalım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 6 Yaşındaki Tekgül'ün Bisiklet Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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