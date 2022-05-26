ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek

26.05.2022 01:53

- ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek ABD Başkanı Joe Biden, Texas'taki bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmek için Texas'a gideceğini duyurdu.

- ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Texas'taki bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmek için Texas'a gideceğini duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde Texas'a gideceğini duyurdu. Beyaz Saray'dan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte halk güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Biden, "Jill ve ben önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Teksas'a seyahat edeceğiz. Onların acılarını hissettiğinizi gösterirken umarım bu şok, keder ve travma durumunda biraz rahatlık getirebiliriz. Millet olarak hepimizin onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise yaptığı açıklamada, daha güvenli bir Amerika oluşturmak için silah güvenliği yasalarının hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Dünden beri tüm hislerimiz Teksas halkıyla beraber. Dün sabah sevdiklerine veda ederken son vedanın orada olacağını bilmeyenlerle beraber. Artık yeter. Başkanın dün gece dediği gibi makul silah güvenliği yasalarını uygulamaya geçirme cesaretine sahip olmalıyız. Herkesin kendini güvende hissettiği, çocukların okullarında kendilerini güvende hissettikleri bir Amerika oluşturmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Biden polis reformu kararnamesini imzaladı

Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, daha güvenli bir ABD oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Biden, bu doğrultuda polis reformu kararnamesini imzaladı. Biden, 2 yıl önce ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Kongre'yi polislik yasasını kabul etmeye çağırdı. Yasaya göre ABD'de federal kurumların güç kullanımı politikalarını gözden geçirmesi ve bazı taktiklerin yasaklanması gibi öğeler yer alıyor.

ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek

YORUMLAR
500
ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış ABD'de 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki saldırgan, katliamdan önce babaannesini de öldürmüş ABD'de 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki saldırgan, katliamdan önce babaannesini de öldürmüş
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Saldırı, Teksas, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 02:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement