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ABD sınırındaki Ulusal Kelebek Merkezi, Trump destekçilerinin tehditleri nedeniyle kapandı - Son Dakika

ABD sınırındaki Ulusal Kelebek Merkezi, Trump destekçilerinin tehditleri nedeniyle kapandı

04.02.2022 16:46
ABD sınırındaki Ulusal Kelebek Merkezi, Trump destekçilerinin tehditleri nedeniyle kapandı

ABD'nin Texas eyaletindeki Ulusal Kelebek Merkezi, 2017 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme düşüncesini dava etmesinin ardından Trump destekçilerinden aldığı göçmen kaçakçılığı iddialarına karşılık kapandığını duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletindeki Ulusal Kelebek Merkezi, 2017 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme düşüncesini dava etmesinin ardından Trump destekçilerinden aldığı göçmen kaçakçılığı iddialarına karşılık kapandığını duyurdu.

ABD'nin Texas eyaletindeki Ulusal Kelebek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında Meksika sınırına inşa etmek istediği sınır duvarı kararına karşı merkezin yok olacağı iddiasıyla dava açmasının ardından, Trump destekçileri tarafından göçmen kaçaklığı yaptığı iddia edilmişti. ABD sınırındaki Rio Grande nehrinde bulunan Ulusal Kelebek Merkezi, Trump destekçisi Qanon komplo teorisyenlerinin göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiaları ve destekçilerden aldığı tehditler nedeniyle kapandığını duyurdu.

Ulusal Kelebek Merkezi, kapanma nedenini siyasi ajanlar tarafından yönlendirilen sahte ve karalayıcı saldırıların neden olduğu karışıklık olarak belirtirken, alınan kararın personelin ve ziyaretçilerin güvenliği için olduğunu ifade etti.

Ulusal Kelebek Merkezi, 200'den fazla kelebek türünün yanı sıra doru vaşak, armadillolar, çakallar ve kaplumbağalara ev sahipliği yapmaktadır. Merkeze ayrıca 6 bini okul çağındaki çocuklar olmak üzere her yıl 35 binden fazla ziyaretçi gelmektir. - TEXAS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ABD sınırındaki Ulusal Kelebek Merkezi, Trump destekçilerinin tehditleri nedeniyle kapandı - Son Dakika


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