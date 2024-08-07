Abdülhamid Han Sondaj Gemisi\'nin kulesi Filyos Limanı\'na taşınıyor

Yerel

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Filyos Limanı'na demirleyen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre uzunluğundaki kulesi platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Kulenin montajının yapılmasının ardından geminin Sakarya Gaz Sahası'na hareket etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 56 metrelik kulesinin söküm işlemleri Aliağa Limanı'nda gerçekleştirildi. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemi Filyos Limanı'na ulaştı. 112 metre uzunluğundaki kulenin sökülen parçaları da platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Sökülen bölüm; Filyos Limanı'da yeniden montajlanacak. 238 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak. - ZONGULDAK