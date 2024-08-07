Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin kulesi Filyos Limanı'na taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin kulesi Filyos Limanı'na taşınıyor

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi\'nin kulesi Filyos Limanı\'na taşınıyor

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre uzunluğundaki kulesi platform aracılığıyla Filyos Limanı'na taşınıyor. Geminin Sakarya Gaz Sahası'na hareket etmesi bekleniyor.

07.08.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Filyos Limanı'na demirleyen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 56 metre uzunluğundaki kulesi platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Kulenin montajının yapılmasının ardından geminin Sakarya Gaz Sahası'na hareket etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 56 metrelik kulesinin söküm işlemleri Aliağa Limanı'nda gerçekleştirildi. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen gemi Filyos Limanı'na ulaştı. 112 metre uzunluğundaki kulenin sökülen parçaları da platform aracılığıyla Filyos'a taşınıyor. Sökülen bölüm; Filyos Limanı'da yeniden montajlanacak. 238 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Abdülhamid Han, Abdülhamid Han, Sakarya, Sakarya, Filyos, Filyos, Yerel, Yerel, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin kulesi Filyos Limanı'na taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin kulesi Filyos Limanı'na taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement