Adalar Belediyesi 2027 için 850 milyon TL\'lik bütçeyi oy birliğiyle onayladı

Adalar Belediyesi'nin 2027 yılı için hazırlanan 850 milyon TL'lik bütçesi, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni yılın bütçesi tüm meclis üyelerinin desteğini aldı.

Adalar Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ekim ayı ikinci birleşimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar Koordinatörlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz başkanlığında yapılan toplantının ana gündem maddesini, belediyenin 2027 Mali Yılı Bütçesi oluşturdu.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilen ve Meclis gündemine sunulan 850 milyon TL tutarındaki 2027 Mali Yılı Bütçesi, meclis üyelerinin görüşmelerinin ardından oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada bütçe, oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Adalar Belediyesi'nin 2027 yılı mali bütçesi Meclis'te tüm üyelerin desteğiyle karara bağlandı.

Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz, bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, alınan kararın Adalar Belediyesi ve tüm Adalılar için hayırlı olmasını diledi. 850 milyon TL olarak kabul edilen 2027 yılı bütçesi, belediyenin yeni yılda yürüteceği hizmet ve faaliyetlerin mali çerçevesini oluşturacak.