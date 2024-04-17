Adalet Bakanı: Mülakatlarda Cumhurbaşkanı ve Hazreti Muhammed'e ilişkin soru sorulmadı - Son Dakika
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Yerel

Adalet Bakanı: Mülakatlarda Cumhurbaşkanı ve Hazreti Muhammed'e ilişkin soru sorulmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı mülakatlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazreti Muhammed'e ilişkin soru sorulduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu iddiaların tamamen yalan olduğunu ve mülakatlarda böyle bir sorunun sorulmadığını ifade etti.

17.04.2024 17:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ve Hazreti Muhammed'e ilişkin soru sorulduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hazreti Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hazreti Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanı: Mülakatlarda Cumhurbaşkanı ve Hazreti Muhammed'e ilişkin soru sorulmadı - Son Dakika

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