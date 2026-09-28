Adana İl Müftülüğüne atanan Lütfü İmamoğlu veda programında helallik istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana İl Müftülüğüne atanan Lütfü İmamoğlu veda programında helallik istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana İl Müftülüğüne atanan Lütfü İmamoğlu veda programında helallik istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana İl Müftülüğüne atanan Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu için müftülük personeli vefa ve veda programı düzenledi. Programda personel İmamoğlu'nun din hizmetlerine katkılarından bahsederek teşekkür etti; İmamoğlu da helallik istedi.

Adana İl Müftülüğü görevine atanan Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu için müftülük personeli tarafından vefa ve veda programı düzenlendi.

Merkez Sahipata Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programa, İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan personel katıldı. Programda konuşma yapan personel, Müftü İmamoğlu'nun görev süresince gerçekleştirdiği çalışmalar ve din hizmetlerine sunduğu katkılardan bahsederek kendisine teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı programda konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ise birlikte görev yaptığı personele teşekkür ederek helallik istedi.

Program, veda konuşmalarının ardından İmamoğlu'na hizmetleri anısına hediye takdim edilmesi, karşılıklı helalleşme ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
MüftülükİmamoğluGüncelAdanaYerelAfyonYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
13:14
8-0’lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat’ın akıbeti belli oldu
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:40:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana İl Müftülüğüne atanan Lütfü İmamoğlu veda programında helallik istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei