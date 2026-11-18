SAİMBEYLİ'ye ismi verilen Kozanlı Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 106'ncı yıl dönümünde Kozan'daki mezarı başında anıldı.

Henüz 24 yaşındayken Kozan, Feke, Saimbeyli ve çevre ilçelerin düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan Kaymakam Saim Bey, Fransızların Mamure Tren İstasyonu'na yaptığı bombalı saldırıda 18 Kasım 1920'de şehit düştü. Saim Bey'in ismi, o dönem Haçin olan ilçeye verildi. Kozanlı Şehit Kaymakam Saim Bey'in Kozan Asri Mezarlığı Şehitliği'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde anma töreni düzenlendi.

TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu öğrencilerinin koordinesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla hazır bulundu. Şehitlikteki diğer kabirlerin başında da öğrenciler nöbet tutarken, Saim Bey'in kabri bayraklı öğrenciler tarafından çevrelendi. Programda Saim Bey'in hayatı ve Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları anlatıldı. Öğrenciler, Saim Bey anısına yazılan ağıdı ve çeşitli şiirleri seslendirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kozan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından tüm şehitler için dua edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfiller bıraktı.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,