Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Gazeteciler Birliği'ni ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Gazeteciler Birliği'ni ağırladı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Gazeteciler Birliği\'ni ağırladı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) üyelerini ağırlayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Işıksu, Ada Hayat Projesi'nin inşaatının kısa sürede yükselmeye başlayacağını belirtti.

08.05.2024 16:11  Güncelleme: 16:25
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Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı N. Müjdat Çetin, Onursal Başkan Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyelerinin hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Önümüzdeki yıl Ada Hayat Projesi'nin kiremitlerini inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda inşaatın en zor kısmı, yani temel güçlendirme çerçevesindeki çalışmaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde temellerin üzerinde inşaatın yükseldiğini herkes görecek" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden seçilen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) üyelerini ağırladı. SGB Başkanı N. Müjdat Çetin ziyarette yaptığı konuşmada, "Adapazarı halkının teveccühü ile yeniden geldiğiniz başkanlık görevinizdeki yeni döneminiz hayırlı olsun. Adapazarı'nda yaptığınız çalışmalarla gönüllere girdiğiniz seçim sonuçlarında da belli oldu. Yeni dönemde de önemli çalışmalara imza atacağınıza inanıyoruz. Sakarya basını olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz ve şehrimiz yararına olacak her projeyi canı gönülden desteklediğimiz gibi eleştirilerimiz de şehir adına yapıcı yönde olacaktır" dedi.

Sakarya Gazeteciler Birliğini oluşturan şehrin gazetecilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Işıksu da, "Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Adapazarı'mızda yaptığımız çalışmalara hep destek olan basınımız bizim için çok değerlidir. Yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. Adapazarlı hemşehrilerimizin verdiği yetkiyle yeniden bu göreve seçildik. Her bir hemşehrimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemimiz için vatandaşlarımız bize iki önemli mesaj vermiştir. Birincisi çok çalışmak, ikincisi ise daha çok halkın içinde olmaktır. Bu istekler doğrultusunda tüm ekibimiz ve meclis üyelerimizle Adapazarı'mızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kısa bir sürede inşaatın yükseldiğini herkes görecek"

Şehrin sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacak ve kentsel dönüşüm adına çok önemli olan Ada Hayat Projesi'ni canlı şekilde sürekli izlediğini belirten Başkan Işıksu, "Önümüzdeki yıl Ada Hayat Projesi'nin kiremitlerini inşallah hep birlikte göreceğiz. Şu anda inşaatın en zor kısmı, yani temel güçlendirme çerçevesindeki çalışmaları tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde temellerin üzerinde inşaatın yükseldiğini herkes görecek. İlçemizde kentsel dönüşüme örnek olan bu projemizi sürdürürken Adapazarı Katlı Pazaryeri'ndeki dönüşüm için de istişarelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili olarak esnaflarımızın temsilcisi dernek ve odaların başkanlarının yanında yer sahipleri ile görüşmeler yapacağız. Bunların yanı sıra 15 mahallemizin doğalgaza kavuşmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya geldi" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Gazeteciler Birliği'ni ağırladı - Son Dakika

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