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Adaylar oylarını Bodrum'da kullandı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını Bodrum'da kullandı. Cumhur İttifakı Ak Parti Başkan Adayı Aydın Ayaydın Göltürkbükün'de oyunu kullanırken, CHP Adayı Ahmet Aras ise Ortakent-Yahşi mahallesinde oyunu kullandı.

Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın ve eşi Adalet Ayaydın, oylarını kullanmak üzere, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu İlk ve Ortaokulu'na geldi. Aydın Ayaydın ve eşine, torunları Aydın, Delfin ve Alize Ayaydın ile Yiğit ve Ömer Talay da eşlik etti. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Aydın Ayaydın ve eşi, 1204 numaralı sandığın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Aydın Ayaydın ve eşi Adalet Ayaydın gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdikten sonra kabine geçerek oylarını kullandı. Oy zarflarını sandığa attıktan sonra da mührü teslim ederek imzalarını attı.

Aydın Ayaydın okul bahçesinde yaptığı açıklamada "Bugün yine demokrasi şöleni yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da yerel yöneticilerini seçmek üzere sandığa gidiyor. Torunlarımızı da demokrasinin ne demek olduğunu görmeleri, haklarını ve sorumluluklarını anlamaları için yanımıza aldık. Türk demokrasisinin gücünü göstermesi açısından ben her seçimi çok önemli görüyorum. Bu seçimin tabii ki benim için özel bir anlamı da var. Zira Muğla'ya hizmet etmek için büyükşehir belediye başkanlığına aday oldum. Neredeyse 3 ay boyunca Muğla'nın tüm ilçelerini, mahallelerini karış karış gezerek sorunları dinledim. Projelerimi anlattım. Şayet sandıktan ben çıkarsam, derhal çalışmalarıma başlayacağım ve Muğla'nın biriken tüm sorunlarını çözmeye çalışacağım. Sonuç ne olursa olsun Muğla'nın kazanması tek dileğimdir. Muğla her şeyin en güzelini hak eden çok özel bir ilimiz. Umarım bu güzel şehre hizmet etme şansını sevgili Muğlalılar bana verir, ben de projelerimi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya derhal başlarım' dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aras oyunu kullandı

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Bodrum Yahşi Eğitim Uygulama Okulu'nda 1422 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanacağı sınıfa giren Aras, sandık görevlileri ile tokalaştı. Aras, gazetecilere fotoğraf verdikten sonra zarfları sandığa attı.

Oy kullandıktan sonra okul bahçesinde basın mensuplarına demeç veren Aras, şunları söyledi:

"Bugün çok önemli bir gün hepimiz için kentlerimizin ve ülkemizin geleceği için. 5 yıllık Bodrum Belediye başkanlığı görevinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışına girmiş olduk. Ama çok iyi bir çalışma yaptık. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep birlikte omuz omuza mücadele yürüttük. Seçimimizin Bodrum'a, Muğla'ya, Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin son geldiği düzlemde büyük ekonomik sıkıntılar var bu sebepten vatandaşların bu problemlerini sandığa yansıtacaklarını düşünüyorum.