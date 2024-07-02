ADD Eskişehir Şubesi, Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümünde açıklama yaptı - Son Dakika
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ADD Eskişehir Şubesi, Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümünde açıklama yaptı

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi, Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümü nedeniyle Vilayet Meydanı'nda açıklama yaptı. Şube Başkanı Cihan Taşar, katliamın sadece Alevilere yönelik bir saldırı olmadığını, laik cumhuriyete yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Taşar, Madımak'ı asla unutmayacaklarını vurgulayarak, laik cumhuriyetin çağdaş ve demokratik bir şekilde yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

02.07.2024 13:10
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(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi, Madımak Katliamı'nın 31'inci yıl dönümü nedeniyle Vilayet Meydanı'nda açıklama yaptı. Şube Başkanı Cihan Taşar, "Sivas katliamı sadece Alevilere yönelik bir saldırı değil, laik cumhuriyete yönelik bir saldırıdır ve bu saldırıyı gerçekleştirenler Cumhuriyet düşmanlarıdır" dedi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği etkinliklerine katılan 33 aydın, akademisyen, yazar ve sanatçının Madımak Oteli'nde yakılarak katledilmesinin üzerinden 31 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünde hayatını kaybetdenler için ADD Eskişehir Şubesi tarafından Vilayet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

"Alevilere ve Atatürk cumhuriyetine saldırı"

Sivas'ta yapılan katliamın sadece Alevilere yönelik olmadığını, Atatürk ve laik cumhuriyete karşı da yapıldığını söyleyen ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde büyük bir vahşet yaşandı. 2 Temmuz 1993 tarihine Sivas'ta gerçekleştirilen Madımak katliamını unutmadık, unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş sürecinde önemli bir yere sahip olan Sivas ilimiz ulusal kurtuluş savaşımızın örgütlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Sivas Kongresi'nin gerçekleştirildiği yerdir. 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'nde tam bağımsızlık mücadelesi kararı alınmıştır. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Festivali'ne katılan aydınlarımızın, yazarlarımızın ve sanatçılarımızın kaldığı Madımak Oteli'ni ateşe veren gericiler, yobazlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni ateşe vermek istiyorlardı ve 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkacağız' diyerek niyetlerini de açığa vuruyorlardı. Sivas katliamı sadece Alevilere yönelik bir saldırı değil, Atatürk cumhuriyetine, laik cumhuriyete yönelik bir saldırıdır ve bu saldırıyı gerçekleştirenler Cumhuriyet düşmanlarıdır, gericilerdir, yobazlardır."

"Madımak'ı asla unutmayacağız"

Madımak'ı asla unutmayacaklarına dikkat çeken Taşar, "Laik Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 1923'ten bu yana o kadar çok saldırıya uğradı ki; bu katliamı gerçekleştirenler canları ateşe vererek laik cumhuriyeti, çağdaş cumhuriyeti yok edeceklerini sanıyorlardı. Tüm bu yobaz, gerici saldırılara rağmen çağdaş, demokratik, laik cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. 31 yıl önce, Madımak katliamında yitirdiğimiz aydınlarımızı sanatçılarımızı, yurttaşlarımızı saygı ile anıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı çağdaşlaşma ateşinin asla söndürülemeyeceğini ifade ediyoruz. 31 yıl sonra bu katliamın faillerinden hesap sorulamamasının ve iş birlikçilerin siyasal iktidarın gölgesi altında korunmalarından büyük üzüntü duyuyoruz. 31 yıl sonra bir kez daha ifade ediyoruz ki; Madımak'ı unutmadık, unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ADD Eskişehir Şubesi, Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümünde açıklama yaptı - Son Dakika

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