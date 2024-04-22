Adıyaman Belediyesi Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışmalarına Başladı

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Adıyaman Belediyesi, yaşanabilecek halk sağlığı problemlerini önlemek için larva ve sivrisineğe karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mahalle, konteyner kent, prefabrik ev ve enkaz çevrelerindeki ilaçlama çalışmalarının her gün saat 08.00-17.00 aralığında larva, 19.00-24.00 saatleri arasında da sivrisinek olmak üzere iki vardiya halinde gerçekleştirildiği belirtildi. İnsan sağlığına zararı olmayan, sadece haşere ve böcekleri etkileyen ilaçlama çalışmalarının Eylül ayına kadar sistematik şekilde süreceği ifade edildi. Ayrıca, halihazırda günde 3 araçla gerçekleştirilen çalışmalarda, hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte araç sayısının da artırılacağına da dikkat çekildi.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşın Alo 153 Çağrı Merkezinden ilaçlama talebinde bulunabileceklerini de dile getirildi. - ADIYAMAN