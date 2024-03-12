Adıyaman\'da \'Ayakkabı Kent\' projesi tamamlanmak üzere

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Adıyaman'ın önemli projelerinden biri olan ve yaklaşık bin 500 kişiye iş imkanı sağlaması planlanan 'Ayakkabı Kent' projesinde sona gelindi.

Adıyaman Belediyesi'nin özveriyle çalıştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'da yeni bir istihdam alanı sağlamak amacıyla kurulan ve büyük bir titizlikle yapımının devam edilen 'Ayakkabı Kent' projesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Adıyaman Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden ve kente yaklaşık bin 500 kişilik bir istihdam sağlayarak şehrin toplumsal ve sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak olan 'Ayakkabı Kent' projesi, Adıyaman ve Adıyamanlı vatandaşlar için büyük ölçüde önem arz ediyor.

Yaklaşık 30 dönümlük alan üzerine sosyal alanları, spor alanları ve 11 bin 500 metrekare alana sahip 5 büyük tesisi ile kurulan projenin yapımını yerinde incelemek için şantiye alanına giden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şantiye yetkilileri ile görüşerek çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Başkan Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 30 dönümlük bir alan üzerine yapımı devam eden proje kapsamında yaklaşık 11 bin 500 metrekare alan, 5 büyük tesis yapılıyor. Bunun yanı sıra sosyal donatıları ve spor tesisleri olmakla beraber yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Ayakkabı Kent Projemizde son aşamaya geldik. Yakında zamanda proje tamamlandığında tahsislerde yapılacak ve gençlerimize iş imkanı sağlamış olacağız" dedi. - ADIYAMAN