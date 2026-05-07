Adıyaman\'da Çöp Tepkisi

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde yol kenarına atılan atıklar ve dökülen betonlar görenlerin tepkisine neden oluyor.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Kuyulu Köyü yakınlarında yol kenarına atılan atık malzemeler, molozlar ve dökülen betonlar pes dedirtiyor.

Yol kenarı ve araziye evsel atıklar, eski ev eşyaları, moloz, çuval ve çeşitli çöplerin bırakılması hem doğayı kirletiyor hem de muhteşem bir görüntüye sahip olan manzaranın da kötü görünmesine neden oluyor.

Doğaseverler ve çevre sakinleri, bölgeye kontrolsüz şekilde çöp ve moloz dökülmesine tepki göstererek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, özellikle kırsal alanlarda çevre denetimlerinin artırılması ve sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

Çevre kirliliğinin hem doğal yaşamı hem de bölgenin görüntüsünü olumsuz etkilediğini ifade eden vatandaşlar, doğanın korunması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi. - ADIYAMAN