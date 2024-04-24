Adıyaman\'da Hayat Parkı Açıldı

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Adıyaman'da uluslararası işbirliği ile hayata geçirilen Hayat Parkı açıldı.

Adıyaman Yeni Mahalle'de yapımı 4 ay süren Hayat Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. OXFAM Türkiye, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Fransız Vakfı, Şehir Dedektifi, Adıyaman Tabip Odası ve Adıyaman Belediyesi işbirliği ile hayata geçirildi.

Parkın açılışına Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra OXFAM Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfından Emine Yılmaz, OXFAM Avustralya'dan Lucia Goldsmtih, FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nden Esin Koman, Şehir Dedektifi Çevre Sanat Derneğinden Gizem Kıygı ve İpek Kay, Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun katıldı.

Parkın açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk getirilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Tutdere, kurdeleyi çocuklarla birlikte kesti. Parkın yapımına katkı sunan STK'lara teşekkür eden Tutdere, "Adıyaman'a 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için uzanan bu dost eline teşekkür ediyoruz, bizleri çok mutlu ettiniz. Yardımları ile bu eserin oluşmasına katkı veren tüm dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma ve dostluklar devam etsin istiyoruz, daha fazla gönül köprüsü kurulmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN